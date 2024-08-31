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TRANSFERDE SON DAKİKA: Galatasaray Adrien Rabiot'a teklif yaptı!

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala hakerekete geçen Galatasaray yönetimi taraftarı heyecanlandıran bir hamle yaptı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar bonservisi elinde olan dünya yıldızına teklif yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 18:36
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TRANSFERDE SON DAKİKA: Galatasaray Adrien Rabiot'a teklif yaptı!

Devler Ligi'ne sürpriz bir şekilde veda eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFERDE SON DAKİKA: Galatasaray Adrien Rabiot'a teklif yaptı!

Transferde hareketli günler geçiren sarı kırmızılılar son olarak Köhn, Zaha ve Dubois ile yollarını ayırmıştı.

TRANSFERDE SON DAKİKA: Galatasaray Adrien Rabiot'a teklif yaptı!

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim orta saha için flaş bir isme kancayı taktı.

TRANSFERDE SON DAKİKA: Galatasaray Adrien Rabiot'a teklif yaptı!

Cimbom bonservisi elinde olan Rabiot için bir kez daha harekete geçti.

TRANSFERDE SON DAKİKA: Galatasaray Adrien Rabiot'a teklif yaptı!

Aspor'un haberine göre Galatasaray Adrien Rabiot'a teklif yaptı.

TRANSFERDE SON DAKİKA: Galatasaray Adrien Rabiot'a teklif yaptı!

Oyuncuyu ikna etmeye çalışan yönetim transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor.

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