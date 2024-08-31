TRANSFERDE SON DAKİKA: Galatasaray Adrien Rabiot'a teklif yaptı!
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala hakerekete geçen Galatasaray yönetimi taraftarı heyecanlandıran bir hamle yaptı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar bonservisi elinde olan dünya yıldızına teklif yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Cimbom bonservisi elinde olan Rabiot için bir kez daha harekete geçti.
Aspor'un haberine göre Galatasaray Adrien Rabiot'a teklif yaptı.
Oyuncuyu ikna etmeye çalışan yönetim transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor.
Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asist yaptı.
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