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Galatasaray'da Dries Mertens: Transferin geç kalması dezavantaj!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu Mertens mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 00:14
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Galatasaray'da Dries Mertens: Transferin geç kalması dezavantaj!

Sarı kırmızılıların Belçikalı yıldızı Dries Mertens karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİ

Dries Mertens: "Önemliydi, reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Young Boys maçında hayal kırıklığı yaşamıştık. Şimdi odaklanmamız ve önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Motivasyon her yıl aynı, Galatasaray için her kulvarda başarılı olmak vardır. Şampiyonlar Ligi'nde de bu nedenle hayal kırıklığı yaşadık. Şu anda Avrupa Ligi'ne odaklanmamız gerekiyor. Transfer dönemleri her zaman zor geçiyor. Bunun geç kalması da bir dezavantaj. Bizim sadece odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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