Adana Demirspor - Galatasaray maçında 3 penaltı kararı! İşte o pozisyonlar

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.

65. dakikada Yusuf Sarı'nın şutu Abdülkerim'in eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı, Muslera'yı geçemedi.

İŞTE PENALTI POZİSYONU

BİR PENALTI KARARI DAHA!

Jelert'in rakibini ceza sahası içinde düşürmesiyle birlikte hakem Kadir Sağlam bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen savunma oyuncusu Gravillon topu ağlara gönderdi.

İŞTE O POZİSYON

3. KEZ PENALTI KARARI!

Galatasaray 90. dakikada Tolga Kalender'in Yusuf Demir'e yaptığı sert müdahale sonrası hakem Kadir Sağlam 3. kez penaltıyı gösterdi. Adana Demirspor'da Tolga pozisyonun ardından kırmızı kart gördü.

Michy Batshuayi penaltıyı gole çeviremedi.

İŞTE G.SARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI

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