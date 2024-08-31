Adana Demirspor 1-5 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom Adana'da gol oldu yağdı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini 5-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Sarı kırmızılıların gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler(KK), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens, 60. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golünü 79. dakikada penaltıdan Andrew Gravillon'dan geldi.
Adana Demirspor'da Yusuf Sarı penaltıdan yararlanamadı. Galatasaray'da ise Michy Batshuayi 90. dakikada penaltıyı gole çeviremedi.
Puanını 9 yapan sarı kırmızılılar milli takım arasına kayıpsız gitti.
Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.
MAURO ICARDI MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Mauro Icardi, 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.