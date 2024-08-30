TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Muslera için flaş karar!
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, özellikle Young Boys eşleşmesindeki performansı sonrası eleştiri yağmuruna tutuldu. File bekçisinin eşleşmenin ikinci maçında gol atan rakip oyuncuya çelme takmasının ve kaptanlık bandını yere fırlatmasının ardından Galatasaray yönetimi, Muslera için flaş kararını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 11:15 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 11:16
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Maçın en dikkat çeken anlarından biri ise Young Boys'lu iki oyuncunun, maçtan alındıktan sonra yedek kulübesine sahanın içinden yürüyerek gitmesine Muslera'nın tepkisi oldu.
File bekçisi için bir diğer dikkat çeken an, Alan Virginius'tan dakika 87'de yediği golün ardından oyuncuya tekme atması ve sonucunda kırmızı kart görmesi oldu.
Karttan sonra kaptanlık bandını da kolundan çıkarıp yere fırlatan Muslera, o andan itibaren ağır eleştirilerin odağındaydı.
Muslera ile ilgili yönetim herkesi şok edecek bir karar verdi. Geçen sezonun sonunda sözleşmesi 1 + 1 yıllığına uzatılan oyuncunun her maç kötüye giden performansı ve Young Boys maçındaki sorumsuz davranışının UEFA'nın oyuncuya en az 3 maç ceza vermesiyle sonuçlanacak olması bu karar alınırken en büyük etken oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı kırmızılı yönetim, Muslera'nın kontratını uzatmamaya karar verdi.
13 yıllık Galatasaray kariyerinin sonuna yaklaşan 38 yaşındaki Muslera için sürecin ne olacağı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.
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