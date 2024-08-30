TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Muslera için flaş karar!

Muslera ile ilgili yönetim herkesi şok edecek bir karar verdi. Geçen sezonun sonunda sözleşmesi 1 + 1 yıllığına uzatılan oyuncunun her maç kötüye giden performansı ve Young Boys maçındaki sorumsuz davranışının UEFA'nın oyuncuya en az 3 maç ceza vermesiyle sonuçlanacak olması bu karar alınırken en büyük etken oldu.