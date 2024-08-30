Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Muslera için flaş karar!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, özellikle Young Boys eşleşmesindeki performansı sonrası eleştiri yağmuruna tutuldu. File bekçisinin eşleşmenin ikinci maçında gol atan rakip oyuncuya çelme takmasının ve kaptanlık bandını yere fırlatmasının ardından Galatasaray yönetimi, Muslera için flaş kararını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 11:15 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 11:16
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Muslera için flaş karar!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibi Young Boys'a iki maçın sonunda 2 - 4 skorla mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Muslera için flaş karar!

İki takımın kadroları arasındaki özellikle değer ve kalite farkına bakıldığında kolaylıkla geçilebilecek bir eşleşme olarak düşünülen Young Boys eşleşmesi, İsviçreli ekibin teknik direktörü tarafından bile "bizim için en zor eşleşme" olarak yorumlanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Muslera için flaş karar!

Sarı kırmızılılarda yaşanılan şok edici mağlubiyet, "Devler Ligi'ne" erken vedaya sebep oldu ve böylelikle rota Avrupa Ligi'ne çevrildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Muslera için flaş karar!

Maçın en dikkat çeken anlarından biri ise Young Boys'lu iki oyuncunun, maçtan alındıktan sonra yedek kulübesine sahanın içinden yürüyerek gitmesine Muslera'nın tepkisi oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Muslera için flaş karar!

File bekçisi için bir diğer dikkat çeken an, Alan Virginius'tan dakika 87'de yediği golün ardından oyuncuya tekme atması ve sonucunda kırmızı kart görmesi oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Muslera için flaş karar!

Karttan sonra kaptanlık bandını da kolundan çıkarıp yere fırlatan Muslera, o andan itibaren ağır eleştirilerin odağındaydı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Muslera için flaş karar!

Muslera ile ilgili yönetim herkesi şok edecek bir karar verdi. Geçen sezonun sonunda sözleşmesi 1 + 1 yıllığına uzatılan oyuncunun her maç kötüye giden performansı ve Young Boys maçındaki sorumsuz davranışının UEFA'nın oyuncuya en az 3 maç ceza vermesiyle sonuçlanacak olması bu karar alınırken en büyük etken oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Muslera için flaş karar!

Sabah'ta yer alan habere göre sarı kırmızılı yönetim, Muslera'nın kontratını uzatmamaya karar verdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Muslera için flaş karar!

13 yıllık Galatasaray kariyerinin sonuna yaklaşan 38 yaşındaki Muslera için sürecin ne olacağı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

Üç büyükler iki isim için savaşta!
ZEN
DİĞER
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle || Eşleşmeler belli oluyor... Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!
İşte 30 Ağustos programı: Önce Anıtkabir sonra Külliye... Başkan Erdoğan tebrikleri kabul edecek
Galatasaray'dan '10 numara' operasyon!
Yazarlardan maçın ardından dikkat çeken sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Muslera için flaş karar! G.Saray'dan Muslera için flaş karar! 11:15
Üç büyükler iki isim için savaşta! Üç büyükler iki isim için savaşta! 10:29
O futbolcu F.Bahçe'den ayrılıyor! O futbolcu F.Bahçe'den ayrılıyor! 10:21
Ismail Jakobs kimdir? Ismail Jakobs kimdir? 09:33
"Üst düzey bir hakem değil!" "Üst düzey bir hakem değil!" 07:53
Yazarlardan maçın ardından dikkat çeken sözler! Yazarlardan maçın ardından dikkat çeken sözler! 07:44
Daha Eski
Galatasaray'da ayrılık! Zaha Fransa yolcusu Galatasaray'da ayrılık! Zaha Fransa yolcusu 02:02
Zaha Lyon yolcusu Zaha Lyon yolcusu 01:57
Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu! Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu! 01:29
F.Bahçe için İstanbul'a geliyor! F.Bahçe için İstanbul'a geliyor! 01:29
van Bronckhorst: "Kadromuzu güçlendireceğiz" van Bronckhorst: "Kadromuzu güçlendireceğiz" 01:29
Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz! Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz! 01:29