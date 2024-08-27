TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda
Galatasaray, transfer sezonunu kapatmadan önceki son hamlelerini yapıyor. Çizme basınının duyurduğuna göre sarı kırmızılı ekip, sol bek pozisyonu için gözünü AC Milan'ın kaptanını dikmiş durumda. İşte Davide Calabria için yolda olan teklif ve detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 16:16 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 16:19
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İşte Calciomercato ve Daily Milan'ın haberine göre transfer girişimindeki son durum...
Haberin başlığı; "Davide Calabria Milan'dan ayrılabilir ve geleceği Türkiye'de, Galatasaray'da olabilir. Kulüp yönetimi, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor." şeklinde.
Çizme basınında ayrıca, İtalyan sağ bek Davide Calabria'nın Türkiye'ye sıcak baktığı ve teknik direktör Paulo Fonseca'nın yeni transferi Emerson Royal ile Calabria'nın forma bulma ihtimalini keseceği belirtiliyor.
2025'te sözleşmesi sona erecek olan sağ bek oyuncusunun kulüpten ayrılması ise an meselesi olarak değerlendiriliyor. 27 yaşındaki kaptan Calabria, takım içerisinde böyle bir düşüş yaşamak yerine yeni meydan okumalara yelken açmak istiyor.
Daha önce İtalyan medyasında Galatasaray'ın teklifini düşünmeden reddettiği üzerine çıkan haberlere rağmen Çizme basınının tekrardan transfer görüşmelerinin sürdüğünü belirtmesi ise kafalarda soru işareti oluşturuyor.
10 seneden fazla süredir top koşturduğu takımdan ayrılmak Calabria için elbette ki kolay olmayacak fakat San Siro'daki son maçında kötü performansı nedeniyle taraftarlar tarafından yuhalanması bu süreci hızlandıracak gibi gözüküyor.
2013 yılından beri AC Milan forması giyen oyuncu İtalyan ekibiyle toplamda 260 maça çıkmış ve 20.000 dakikaya yakın süre almış durumda.
Calabria, mevcut maaşına (sezon başına 2,2 milyon euro) kıyasla ciddi bir artış talep ediyor. Ancak Milan'ın bu konuda oyuncu ile anlaşma yapmaya niyeti olmadığı biliniyor.
Bu ve performans düşüklüğü gibi nedenlerle tarafların da mesafeli olduğu İtalyan sağ beke Galatasaray'ın sunacağı teklif ise merakla bekleniyor.
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