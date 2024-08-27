TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

2025'te sözleşmesi sona erecek olan sağ bek oyuncusunun kulüpten ayrılması ise an meselesi olarak değerlendiriliyor. 27 yaşındaki kaptan Calabria, takım içerisinde böyle bir düşüş yaşamak yerine yeni meydan okumalara yelken açmak istiyor.

Daha önce İtalyan medyasında Galatasaray'ın teklifini düşünmeden reddettiği üzerine çıkan haberlere rağmen Çizme basınının tekrardan transfer görüşmelerinin sürdüğünü belirtmesi ise kafalarda soru işareti oluşturuyor.