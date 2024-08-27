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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

Galatasaray, transfer sezonunu kapatmadan önceki son hamlelerini yapıyor. Çizme basınının duyurduğuna göre sarı kırmızılı ekip, sol bek pozisyonu için gözünü AC Milan'ın kaptanını dikmiş durumda. İşte Davide Calabria için yolda olan teklif ve detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 16:16 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 16:19
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

Galatasaray'da transfer sezonu kapanmadan önceki son hamleler yapılmak üzere gözler, Young Boys rövanşına dönmüş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

Limit problemini ancak ve ancak rövanş maçında İsviçre ekibini saf dışı bırakıp alacakları "Devler Ligi" bileti ile çözebilecek sarı kırmızılı ekip, transfer listesini şimdiden hazırlamış durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

Temmuz ayında Elias Jelert'i renklerine bağlayan Cimbom, Danimarkalı oyuncunun yedeği olarak AC Milan'ın kaptanı Davide Calabria'yı radarına almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

İşte Calciomercato ve Daily Milan'ın haberine göre transfer girişimindeki son durum...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

Haberin başlığı; "Davide Calabria Milan'dan ayrılabilir ve geleceği Türkiye'de, Galatasaray'da olabilir. Kulüp yönetimi, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor." şeklinde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

Çizme basınında ayrıca, İtalyan sağ bek Davide Calabria'nın Türkiye'ye sıcak baktığı ve teknik direktör Paulo Fonseca'nın yeni transferi Emerson Royal ile Calabria'nın forma bulma ihtimalini keseceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

2025'te sözleşmesi sona erecek olan sağ bek oyuncusunun kulüpten ayrılması ise an meselesi olarak değerlendiriliyor. 27 yaşındaki kaptan Calabria, takım içerisinde böyle bir düşüş yaşamak yerine yeni meydan okumalara yelken açmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

Daha önce İtalyan medyasında Galatasaray'ın teklifini düşünmeden reddettiği üzerine çıkan haberlere rağmen Çizme basınının tekrardan transfer görüşmelerinin sürdüğünü belirtmesi ise kafalarda soru işareti oluşturuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

10 seneden fazla süredir top koşturduğu takımdan ayrılmak Calabria için elbette ki kolay olmayacak fakat San Siro'daki son maçında kötü performansı nedeniyle taraftarlar tarafından yuhalanması bu süreci hızlandıracak gibi gözüküyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

2013 yılından beri AC Milan forması giyen oyuncu İtalyan ekibiyle toplamda 260 maça çıkmış ve 20.000 dakikaya yakın süre almış durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

Calabria, mevcut maaşına (sezon başına 2,2 milyon euro) kıyasla ciddi bir artış talep ediyor. Ancak Milan'ın bu konuda oyuncu ile anlaşma yapmaya niyeti olmadığı biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Milan kuşatması! Takımın kaptanı Davide Calabria'ya teklif yolda

Bu ve performans düşüklüğü gibi nedenlerle tarafların da mesafeli olduğu İtalyan sağ beke Galatasaray'ın sunacağı teklif ise merakla bekleniyor.

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