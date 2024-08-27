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Galatasaray'dan çifte hamle! Sol bek ve kanat...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Okan Buruk'un sol bek talebi üzerine harekete geçerken ayrıca kanat takviyesi de gündeme geldi. İşte Buruk'un onay verdiği o isimler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'dan çifte hamle! Sol bek ve kanat...

Transferde sessizliğini bozmaya hazırlanan Galatasaray'da, Young Boys maçı sonrasında hareket yaşanacak.

Galatasaray'dan çifte hamle! Sol bek ve kanat...

Tüm hesaplarını tur üzerine yapan sarı-kırmızılılar, ilk olarak sol bek takviyesini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan çifte hamle! Sol bek ve kanat...

Monaco forması giyen İsmail Jakobs ile görüşen Galatasaray, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla bitirmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan çifte hamle! Sol bek ve kanat...

25 yaşındaki Senegalli oyuncunun Köhn ile rotasyona girmesi hedefleniyor.

Galatasaray'dan çifte hamle! Sol bek ve kanat...

Kanat transferinde ise durum Zaha'ya göre şekillenecek.Olası ayrılığında ilk aday Jhon Arias. Fluminense forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanatla temaslar devam ediyor

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