Galatasaray'dan çifte hamle! Sol bek ve kanat...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Okan Buruk'un sol bek talebi üzerine harekete geçerken ayrıca kanat takviyesi de gündeme geldi. İşte Buruk'un onay verdiği o isimler... GS SPOR HABERLERİ
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Tüm hesaplarını tur üzerine yapan sarı-kırmızılılar, ilk olarak sol bek takviyesini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Monaco forması giyen İsmail Jakobs ile görüşen Galatasaray, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla bitirmeyi planlıyor.
25 yaşındaki Senegalli oyuncunun Köhn ile rotasyona girmesi hedefleniyor.
Kanat transferinde ise durum Zaha'ya göre şekillenecek.Olası ayrılığında ilk aday Jhon Arias. Fluminense forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanatla temaslar devam ediyor
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