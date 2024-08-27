Galatasaray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan o rakam
Galatasaray, Young Boys önünde Şampiyonlar Ligi biletini
kaçırınca büyük bir gelirden de oldu. Dev rakamı elinden kaçıran Cimbom, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte sarı kırmızılıların kaçırdığı o gelir ve Avrupa Ligi'nden gelecek rakam...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti.
Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.
AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceği için katılım bedeli olarak sadece 4.8 milyon Euro kazanacak.
Cimbom, Avrupa Ligi'nde her maçta galibiyetin karşılığı 450 bin Euro, beraberlik halinde de 150 bin Euro para alacak.
DİĞER