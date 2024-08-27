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Galatasaray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan o rakam

Galatasaray, Young Boys önünde Şampiyonlar Ligi biletini
kaçırınca büyük bir gelirden de oldu. Dev rakamı elinden kaçıran Cimbom, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte sarı kırmızılıların kaçırdığı o gelir ve Avrupa Ligi'nden gelecek rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 01:04
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Galatasaray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan o rakam

Galatasaray, Young Boys karşısında deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyetin rövanşını da 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi biletini alamadı ve çok önemli bir gelirden oldu.

Galatasaray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan o rakam

Sarı Kırmızılılar Young Boys'u eleyip Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında yer alsa ekonomik açıdan da ihya olacaktı.

Galatasaray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan o rakam

Şampiyonlar Ligi'ne katılım ücreti 18 milyon 620 bin Euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan o rakam

8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti.

Galatasaray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan o rakam

Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.

Galatasaray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan o rakam

AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceği için katılım bedeli olarak sadece 4.8 milyon Euro kazanacak.

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