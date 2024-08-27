Almanlar duyurdu! Galatasaray'dan Salih Özcan bombası...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da orta saha noktasında gündemde olan Salih Özcan için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların istediği oyuncu için 3 takım daha devreye girdi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Haberin detaylarında yıldız orta sahanın ayrılmak için seçenekleri değerlendirdiği belirtilirken, Sarı-Kırmızılı takımın da 26 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Alman ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunan Salih'e, Marsilya, Lyon ve Rennes'in de ilgisi bulunuyor.
2022 yılından bu yana Dortmund forması giyen Salih Özcan, çıktığı 70 maçta 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.
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