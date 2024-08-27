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Almanlar duyurdu! Galatasaray'dan Salih Özcan bombası...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da orta saha noktasında gündemde olan Salih Özcan için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların istediği oyuncu için 3 takım daha devreye girdi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Almanlar duyurdu! Galatasaray'dan Salih Özcan bombası...

Alman basınında yer alan ve Takvim'in derlediği haberde Galatasaray'ın, Borussia Dortmund'un yollarını ayırmayı düşündüğü milli futbolcu Salih Özcan ile ilgilendiğini iddia etti.

Almanlar duyurdu! Galatasaray'dan Salih Özcan bombası...

Haberin detaylarında yıldız orta sahanın ayrılmak için seçenekleri değerlendirdiği belirtilirken, Sarı-Kırmızılı takımın da 26 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.



Almanlar duyurdu! Galatasaray'dan Salih Özcan bombası...

Haberde ayrıca "Borussia Dortmund, milli futbolcu için beklentilerini karşılayacak teklifler gelmesi durumunda transfer görüşmelerine açık"ifadeleri de kullanıldı.

Almanlar duyurdu! Galatasaray'dan Salih Özcan bombası...

Alman ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunan Salih'e, Marsilya, Lyon ve Rennes'in de ilgisi bulunuyor.

Almanlar duyurdu! Galatasaray'dan Salih Özcan bombası...

2022 yılından bu yana Dortmund forması giyen Salih Özcan, çıktığı 70 maçta 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

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