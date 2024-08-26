Haberler Galatasaray

Galatasaray tur için Young Boys karşısına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray 27 Ağustos Salı günü saat 22.00’de RAMS Park’ta İsviçre takımı Young Boys ile oynayacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 15:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray tur için Young Boys karşısına çıkıyor

GALATASARAY TUR İÇİN YOUNG BOYS KARŞISINDA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta İsviçre takımı Young Boys ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar İsviçre'deki ilk karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı, turu geçmesi için iki farklı skorla kazanması gerekecek. Galatasaray bir farklı galibiyet alırsa uzatmalar oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

AVRUPA'DA 318. MAÇINI OYNAYACAK

Galatasaray, Young Boys karşılaşmasıyla Avrupa'da 318. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar oynadığı 317 müsabakada 113 galibiyet, 120 mağlubiyet ve 84 beraberlik aldı. Aslan bu karşılaşmalarda 429 gol atarken, kalesinde 475 gol gördü.

ELEMELERDE 33 MAÇ YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33 karşılaşmaya çıkan Galatasaray daha önce bu organizasyonda 17 kez de gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt, 10 kez de elemelerden gruplara yükseldi.

Galatasaray'da, Young Boys müsabakasında geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçından kırmızı kart cezalısı olan Teknik Direktör Okan Buruk ve Young Boys ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı yer almayacak. Tedavisi süren Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de oynaması beklenmiyor.

NORVEÇLİ ESPEN ESKAS YÖNETECEK

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Jan Erik Engan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Mohammad Usman Aslam, VAR'da ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink olacak.

Yönetimden Torreira için flaş açıklama!
Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da yaprak dökümü başladı! Tam 9 yıldız daha gidiyor: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu
KULİS | İmamoğlu'ndan "Özel'i tasfiye" operasyonu! Ekremci ekiple 'Genel Başkanlık' mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
Kulübünden Medina için F.Bahçe'ye flaş yanıt!
İşte Buruk'un Y. Boys maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe Tahkim Kurulu'na itiraz etti Göztepe Tahkim Kurulu'na itiraz etti 16:04
F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! 15:53
Galatasaray tur için Young Boys karşısına çıkıyor! Galatasaray tur için Young Boys karşısına çıkıyor! 15:46
Erling Haaland Wayne Rooney’i yakaladı Erling Haaland Wayne Rooney’i yakaladı 15:30
Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı! Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı! 15:19
Efsane teknik direktör yaşamını yitirdi Efsane teknik direktör yaşamını yitirdi 15:03
Daha Eski
Kulübünden Medina için F.Bahçe'ye flaş yanıt! Kulübünden Medina için F.Bahçe'ye flaş yanıt! 14:49
Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 14:31
Yönetimden Torreira için flaş açıklama! Yönetimden Torreira için flaş açıklama! 14:21
HELLAS VERONA JUVENTUS CANLI MAÇ İZLE HELLAS VERONA JUVENTUS CANLI MAÇ İZLE 13:19
İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 13:00
İşte Buruk'un Y. Boys maçı 11'i İşte Buruk'un Y. Boys maçı 11'i 12:39