TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sol beke takviye yapmak isteyen Cimbom'un, transferdeki bir diğer planı orta sahada olacak. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Polonyalı milli takımının yıldızı için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Bulgaristan ekibi Ludogorets'te forma giyen Polonyalı orta saha için çalışmalara hız verildi.
Ludogorets ile kontratı 2025'te sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu için temasların başlaması bekleniyor.
6 numarada oynayan Polonyalı yıldız, aynı zamanda 8 numarada da görev yapabiliyor.
2022'de F.Düsseldorf'tan transfer olduğu Ludogorets'te 107 maça çıkan Piotrowski, 20 gol atarken 17 asist yaptı.
LUDOGORETS'TE KAPTAN
Galatasaray'ın orta sahada gündeminde olan Jakub Piotrowski, Bulgaristan'da Ludogorets'te takım kaptanlığı yapıyor.
İstikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken 26 yaşındaki orta saha, kariyerinde çıkışa geçti.
EURO 2024'TE YER ALDI
Polonya Milli Takımı'nda yer alan Piotrowski, EURO 2024'te ülkesinin formasını giydi.
D Grubu'nda Hollanda ve Avusturya maçlarında toplamda 57 dakika süre alan Piotrowski, Fransa maçında ise forma giymedi.
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