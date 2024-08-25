Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sol beke takviye yapmak isteyen Cimbom'un, transferdeki bir diğer planı orta sahada olacak. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Polonyalı milli takımının yıldızı için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor

Galatasaray'da sol bek dışında orta saha bölgesine de takviye hesaplanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor

Orta sahada çift yönlü oynayabilen bir ismi kadrosuna katmak isteyen Aslan'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor

Sarı kırmızılılar Jakub Piotrowski ile ilgilenmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor

Bulgaristan ekibi Ludogorets'te forma giyen Polonyalı orta saha için çalışmalara hız verildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor

Ludogorets ile kontratı 2025'te sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu için temasların başlaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor

6 numarada oynayan Polonyalı yıldız, aynı zamanda 8 numarada da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor

2022'de F.Düsseldorf'tan transfer olduğu Ludogorets'te 107 maça çıkan Piotrowski, 20 gol atarken 17 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor

LUDOGORETS'TE KAPTAN

Galatasaray'ın orta sahada gündeminde olan Jakub Piotrowski, Bulgaristan'da Ludogorets'te takım kaptanlığı yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor

İstikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken 26 yaşındaki orta saha, kariyerinde çıkışa geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor

EURO 2024'TE YER ALDI

Polonya Milli Takımı'nda yer alan Piotrowski, EURO 2024'te ülkesinin formasını giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir orta saha daha! Hem 6 hem 8 oynuyor

D Grubu'nda Hollanda ve Avusturya maçlarında toplamda 57 dakika süre alan Piotrowski, Fransa maçında ise forma giymedi.

F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek!
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
İcardi Wanda Nara ayrılığı sonrası kendini şımarttı! 52 milyonluk moral hediyesine bakın!
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan'ı güneyini vurdu! Tel Aviv'de uçuşlar askıya alındı: Celile'de siren sesleri | Gazze'de ateşkes çıkmazı
G.Saray'da Derrick Köhn depremi!
F.Bahçe 3 puan peşinde! İşte Mourinho'nun 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Christoph Daum vefat etti Christoph Daum vefat etti 02:11
Christoph Daum'dan acı haber! Christoph Daum'dan acı haber! 02:11
Ankara'da kazanan Ümraniye! Ankara'da kazanan Ümraniye! 00:04
Ankara'da kazanan Ümraniye! Ankara'da kazanan Ümraniye! 00:04
Hakan attı Inter kazandı! Hakan attı Inter kazandı! 23:56
Bolu evinde kazandı! Bolu evinde kazandı! 23:56
Daha Eski
Hakan attı Inter kazandı! Hakan attı Inter kazandı! 23:56
Bolu evinde kazandı! Bolu evinde kazandı! 23:50
Bodrum FK 3 puanla tanıştı! Bodrum FK 3 puanla tanıştı! 23:44
Bodrum FK 3 puanla tanıştı! Bodrum FK 3 puanla tanıştı! 23:42
Bodrum'da Fatih Terim sürprizi! Bodrum'da Fatih Terim sürprizi! 23:11
Bülent Uygun'dan hakem eleştirisi! Bülent Uygun'dan hakem eleştirisi! 23:11