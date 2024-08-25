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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Güney Amerika basını, Uruguaylı yıldıza talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 10:51
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da aynı başarıyı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Geçtiğimiz sezonlara göre daha sakin bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 4 transferi açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

İlk takviyesini forvet hattına yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Galatasaray, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

İkinci takviyesini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcuyu takımda tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Aslan üçüncü transferini ise teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takviye yapılmasını istediği sağ bek bölgesine gerçekleştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Galatasaray son olarak ise orta sahasını Gabriel Sara ile güçlendirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılılar, Championship ekibi Norwich City'den transfer edilen Brezilyalı orta saha için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen ve 5 yıllık sözleşmeye imza atan Sara, yıllık 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Transfer çalışmalarının devam ettiği Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

BOCA JUNIORS TORREIRA'YI İSTİYOR

Arjantin basını, Boca Juniors'ın sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ilgilendiğini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Haberde Arjantin ekibinin başkanı Juan Roman Riquelme'nin kadro kalitesini artırmak için ocak ayında Torreira'yı transfer etmek istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Boca Noticias'ta yer alan haberde, Uruguaylı futbolcunun ocak ayında Galatasaray ile olan sözleşmesine 1.5 yıl kalacağı için sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasının daha kolay olabileceği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Uruguaylı orta saha oyuncusu, 2 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...

Torreira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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