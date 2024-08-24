Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk 'gönderin' dedi! Oyuncu gitmek istemiyor

Galatasaray'da takımdan ayrılması düşünülen isimlere talip olmaması sarı-kırmızılıları düşündürmeye devam ediyor. Yönetim bu noktada oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. İşte Okan Buruk'un takımdan ayrılmasını istediği o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk 'gönderin' dedi! Oyuncu gitmek istemiyor

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi play off maçında Young Boys ile oynanacak maça çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk 'gönderin' dedi! Oyuncu gitmek istemiyor

Sarı-kırmızılılarda ayrıca transferde de hareketli saatler yaşanıyor. İşte detaylar...



GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk 'gönderin' dedi! Oyuncu gitmek istemiyor

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Oliveira ile yolların ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk 'gönderin' dedi! Oyuncu gitmek istemiyor

Fakat Portekizli oyuncu, bu duruma çok da olumlu yaklaşmıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk 'gönderin' dedi! Oyuncu gitmek istemiyor

İstanbul'da mutlu olan 32 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar gelen önerileri kabul etmedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk 'gönderin' dedi! Oyuncu gitmek istemiyor

Portekizli oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var.

G.Saray'dan Galan bombası! Resmi teklif yapıldı
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor!
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Yılın transferleri Fenerbahçe'den! Dünya devinin 2 yıldızı birden...
CHP'li İBB'nin kaçak villa yalanı ortaya çıktı: Denetimden sonra suç duyurusunda bulundular | Takvim.com.tr belgesiyle açıklıyor
G.Saray'da büyük tehlike!
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! Bedavaya gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'den PFDK'ya itiraz Göztepe'den PFDK'ya itiraz 01:38
Körfez seriye taktı Körfez seriye taktı 01:35
Göztepe tek tek Göztepe tek tek 01:34
54 kişi için suçlama 54 kişi için suçlama 01:25
F.Bahçe’yi reddetti F.Bahçe’yi reddetti 01:24
Ertelemeli ceza geldi Ertelemeli ceza geldi 01:23
Daha Eski
Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! 00:45
Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! 00:45
Leverkusen kaldığı yerden devam! Leverkusen kaldığı yerden devam! 00:20
PSG evinde şov yaptı! PSG evinde şov yaptı! 00:20
Leverkusen kaldığı yerden devam! Leverkusen kaldığı yerden devam! 00:19
PSG evinde şov yaptı! PSG evinde şov yaptı! 00:10