GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk 'gönderin' dedi! Oyuncu gitmek istemiyor
Galatasaray'da takımdan ayrılması düşünülen isimlere talip olmaması sarı-kırmızılıları düşündürmeye devam ediyor. Yönetim bu noktada oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. İşte Okan Buruk'un takımdan ayrılmasını istediği o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:07
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Sarı-kırmızılılarda ayrıca transferde de hareketli saatler yaşanıyor. İşte detaylar...
Fakat Portekizli oyuncu, bu duruma çok da olumlu yaklaşmıyor.
İstanbul'da mutlu olan 32 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar gelen önerileri kabul etmedi.
Portekizli oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var.
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