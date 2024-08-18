TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir
Son olarak Jelert ve Sara'yı kadrosuna katan Galatasaray'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar rotasyonlu kadro kurmak için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fransız basını Sarı kırmızılı kulübün Trabzonspor'un başarılı oyuncusuna teklif yapabileceğini yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yoluna 3 kulvarda devam eden sarı kırmızılılar diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası transfer hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
"LİMİT AÇMAMIZ LAZIM"
Finansal anlamda bizim transfer yapmamız için limit açmamız lazım.
Şu an limit yok. Şampiyonlar Ligi de bu limiti açmanın yolu." dedi.
Bir yandan takımdan ayrılacak isimleri belirleyen yönetim diğer yandan da ayrılacak oyuncuların yerlerini doldurmak için çalışıyor.
Son olarak Sara'yı kadrosuna dahil eden ve orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılı kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı.
FRANSIZLARDAN FLAŞ İDDİA
Fransız basını Trabzonspor'un yıldız oyuncusuna Galatasaray'ın ilgisi olduğunu duyurdu.
Footmercato'nun haberine göre Galatasaray, Batista Mendy için önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a teklifte bulunabilir.
24 yaşındaki Fransız oyuncu Trabzonspor formasıyla toplam 42 maçta süre alırken 1 gol sevinci yaşadı.
Batista Mendy'nin piyasa değeri 9.5 milyon Euro olarak gösteriyor.
Trabzonspor, orta saha oyuncusunu geçtiğimiz sezonun başında Fransa'nın Angers kulübünden 4.4 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
Gine asıllı oyuncunun bordo mavili kulüple sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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