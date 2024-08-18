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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Son olarak Jelert ve Sara'yı kadrosuna katan Galatasaray'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar rotasyonlu kadro kurmak için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fransız basını Sarı kırmızılı kulübün Trabzonspor'un başarılı oyuncusuna teklif yapabileceğini yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 16:00
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray 3 puanı 2-1'lik skorla aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren gollerini Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Ligde ilk 2 haftayı kayıpsız geçen Cimbom rotasını Devler Ligi'nde karşılaşacağı Young Boys maçına çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Yoluna 3 kulvarda devam eden sarı kırmızılılar diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası transfer hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

"LİMİT AÇMAMIZ LAZIM"
Finansal anlamda bizim transfer yapmamız için limit açmamız lazım.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Şu an limit yok. Şampiyonlar Ligi de bu limiti açmanın yolu." dedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Bir yandan takımdan ayrılacak isimleri belirleyen yönetim diğer yandan da ayrılacak oyuncuların yerlerini doldurmak için çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Son olarak Sara'yı kadrosuna dahil eden ve orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılı kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

FRANSIZLARDAN FLAŞ İDDİA

Fransız basını Trabzonspor'un yıldız oyuncusuna Galatasaray'ın ilgisi olduğunu duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Footmercato'nun haberine göre Galatasaray, Batista Mendy için önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a teklifte bulunabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

24 yaşındaki Fransız oyuncu Trabzonspor formasıyla toplam 42 maçta süre alırken 1 gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Batista Mendy'nin piyasa değeri 9.5 milyon Euro olarak gösteriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Trabzonspor, orta saha oyuncusunu geçtiğimiz sezonun başında Fransa'nın Angers kulübünden 4.4 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Batista Mendy sürprizi! Trabzonspor'a teklif yapılabilir

Gine asıllı oyuncunun bordo mavili kulüple sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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