Fenerbahçe'ye Mohamed Salah müjdesi! İşte transfer tarihi
Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken transfer gündemi de hareketlendi. Sarı-lacivertlilerin, Mohamed Salah ile anlaşma sağladığı ve yıldız futbolcunun imza tarihinin netleştiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 10:12
Tecrübeli futbolcuya yıllık 12-13 milyon Euro maaş üzerinden 3 senelik bir sözleşme teklif edildiği bildirildi.
Ve bu doğrultuda taraflar prensip anlaşmasına vardı.
Yeni gelecek başkan ve yönetimin vereceği karara göre Salah, imzayı atacak.
TAM BİR KRAL
2017-18 sezonunda Roma'dan, 42 milyon Euro bonservisle Liverpool'a transfer olan Mohamed Salah, İngiliz ekibinde 441 maça çıktı.
257 gol atarken 122 asist yaparak kulüp tarihinde önemli bir yer edindi.
Salah, İngiltere Premier Lig'de 4 defa gol kralı oldu.
