Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye Mohamed Salah müjdesi! İşte transfer tarihi

Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken transfer gündemi de hareketlendi. Sarı-lacivertlilerin, Mohamed Salah ile anlaşma sağladığı ve yıldız futbolcunun imza tarihinin netleştiği öne sürüldü. İşte detaylar... | SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 10:12
Liverpool'a veda eden dünya yıldızı futbolcu Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye olumlu yanıt verdi.

Sabah'ın İngiliz basınından derlediği habere göre, sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi devam etmesine rağmen karşılıklı anlaşarak kulübünden ayrılan 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan takımlarını Avrupa'da oynayacağını söyleyerek reddeden Salah'ın, Fenerbahçeli idarecilere ise "Evet" dediği aktarıldı.

Tecrübeli futbolcuya yıllık 12-13 milyon Euro maaş üzerinden 3 senelik bir sözleşme teklif edildiği bildirildi.

Ve bu doğrultuda taraflar prensip anlaşmasına vardı.

Yeni gelecek başkan ve yönetimin vereceği karara göre Salah, imzayı atacak.

TAM BİR KRAL

2017-18 sezonunda Roma'dan, 42 milyon Euro bonservisle Liverpool'a transfer olan Mohamed Salah, İngiliz ekibinde 441 maça çıktı.

257 gol atarken 122 asist yaparak kulüp tarihinde önemli bir yer edindi.

Salah, İngiltere Premier Lig'de 4 defa gol kralı oldu.

