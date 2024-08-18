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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Teknik direktör Okan Buruk'un Derrick Köhn'ün performansından memnun olmaması nedeniyle sol bek çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların talip olduğu sol beki açıklarken, oyuncunun bonservis bedelini de duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 14:37
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da aynı başarıyı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Geçtiğimiz sezonlara göre daha sakin bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 4 transferi açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

İlk takviyesini forvet hattına yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Galatasaray, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

İkinci takviyesini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcuyu takımda tuttu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Aslan üçüncü transferini ise teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takviye yapılmasını istediği sağ bek bölgesine gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Galatasaray son olarak ise orta sahasını Gabriel Sara ile güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, Championship ekibi Norwich City'den transfer edilen Brezilyalı orta saha için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen ve 5 yıllık sözleşmeye imza atan Sara, yıllık 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Oyuncu arayışlarının devam ettiği Galatasaray'da gündem sol bek transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde takıma dahil edilen Derrick Köhn'ün performansını yeterli bulmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Adı Spartak Moskova ile anılan Alman sol bekin takımdan ayrılma ihtimali bulunurken, yönetim de bu bölgeyi güçlendirmek için kolları sıvadı.

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

GALATASARAY'DAN MARCOS ACUNA BOMBASI

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Sevilla forması giyen Marcos Acuna ile ilgilendiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

İKİ TALİBİ DAHA VAR

Vamos Mi Sevilla kaynaklı haberde, Arjantinli sol bekle Galatasaray'ın yanı sıra Corinthians ve AEK da ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO

İspanyol ekibinin Acuna'yı satmaya sıcak baktığı ve oyuncunun bonservisi için 3.5 milyon Euro istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Marcos Acuna, 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin ile dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Acuna geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 26 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

32 yaşındaki sol bek, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek! O fiyata Aslan olacak

Marcos Acuna'nın Sevilla ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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