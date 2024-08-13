RABIOT BEKLEMEDE

Orta saha için adı daha önce Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot henüz net bir karar vermedi. Sarı kırmızılı kulüple resmi temaslar kuran Fransız orta saha, diğer teklifleri de değerlendiriyor. 29 yaşındaki futbolcuyu İngiltere'den Liverpool da istiyor. Rabiot'nun kısa sürede kararını vereceği belirtildi.

KONYASPOR HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla sürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

İlk aday Lodi

Sol bek bölgesine transfer yapmayı düşünen Galatasaray'ın ilk adayı Renan Lodi olacak. Derrick Köhn'ün geleceğiyle ilgili henüz karar verilmediği için bekleme aşamasında olan Galatasaray, Lodi'yi ön plana aldı. İspanya basını da Avrupa'ya dönmek isteyen deneyimli sol bekin Türkiye'ye gitmeye sıcak bakabileceğini yazdı. Öte yandan İtalyan basını Napoli'de oynayan 33 yaşındaki Mario Rui'nin sarı kırmızılı kulübün radarında olduğunu paylaştı.

KEREM ISRARI

Rus kulübü Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için mesaisini artırdı. Kerem'in ilk etapta 'hayır' yanıtını verdiği Moskova ekibi, buna karşın vazgeçmedi. Yıllık maaş konusunda başarılı futbolcunun kriterlerine yaklaşan Spartak Moskova, 3 milyon euro'yu gözden çıkardı. Spartak Moskova'nın Avrupa kupalarında yer alamamasını bir handikap gördüğü için Rusya'ya gitmek istemeyen Kerem Aktürkoğlu'nun henüz Rus ekibiyle anlaşma zemini yakalamadığı ifade edildi.