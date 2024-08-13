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Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Yönetim düğmeye bastı

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da hedef yeniden zafere ulaşmak. Bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önemli bir hamle için mesaisini yoğunlaştırdı. Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Yönetim düğmeye bastı

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

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Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Yönetim düğmeye bastı

Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hataspor'u mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan sarı-kırmızılı ekip, gözünü transfere çevirdi.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Yönetim düğmeye bastı

Sarı kırmızılı kulüp oluşabilecek fırsat transferlerine odaklandı.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Yönetim düğmeye bastı

Haziran ayında Atletico Madrid'den ayrılıp boşa çıkan Memphis Depay bir kez daha gündeme geldi.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Yönetim düğmeye bastı

İtalya basınında da Depay ile Galatasaray'ın temas halinde olduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Yönetim düğmeye bastı

Depay'ın yeni sezon öncesinde artık bir kulüple anlaşmak istediği vurgulandı.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Yönetim düğmeye bastı

Hücum hattında adeta bir joker gibi her yerde oynayabilen Depay, bu açıdan Galatasaray'a cazip geliyor.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Yönetim düğmeye bastı

Hem kanat forvet hem ofansif orta saha hem de ileri uçta oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Yönetim düğmeye bastı

Öte yandan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynama durumu ve son dönemde İcardi ile Mertens gibi yıldızların parlayıp çıkışa geçmesi Depay'a cazip geliyor.

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