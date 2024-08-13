Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Yönetim düğmeye bastı
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da hedef yeniden zafere ulaşmak. Bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önemli bir hamle için mesaisini yoğunlaştırdı. Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
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Haziran ayında Atletico Madrid'den ayrılıp boşa çıkan Memphis Depay bir kez daha gündeme geldi.
İtalya basınında da Depay ile Galatasaray'ın temas halinde olduğu aktarıldı.
Depay'ın yeni sezon öncesinde artık bir kulüple anlaşmak istediği vurgulandı.
Hücum hattında adeta bir joker gibi her yerde oynayabilen Depay, bu açıdan Galatasaray'a cazip geliyor.
Hem kanat forvet hem ofansif orta saha hem de ileri uçta oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.
Öte yandan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynama durumu ve son dönemde İcardi ile Mertens gibi yıldızların parlayıp çıkışa geçmesi Depay'a cazip geliyor.
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