Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek
Galatasaray, stoper bölgesindeki futbolcularına yoğun ilgi gelmesinin ardından transferde gaza bastı. Savunma hattı için birçok isimle görüşmelerde bulunan Cimbom'un, sürpriz bir oyuncu için devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, 19 yaşındaki genç yıldız için harekete geçtiği ve İtalyan devi Inter'e çalım hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yeni Asır'ın haberine göre sarı kırmızılılar, genç savunmacı için 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif yaptı.
Ayrıca Nantes'a yapılan Nathan Zeze teklifinde ciddi bir sonraki satış hakkı da bulunuyor.
GELECEĞE YATIRIM OLACAK
Yaklaşık bir ay önce İtalyan ekibi Inter, Zeze için Nantes'a 13 milyon Euro'luk bir teklif yapmış, ancak Fransız ekibi transfere sıcak bakmamıştı.
Genç futbolcudan ileriki yıllarda patlama bekleyen sarı kırmızılı kurmaylar, transferin gerçekleşmesi için tüm imkanlarını seferber etti.
Geçen sezon Nantes ekibinin A Takımı'na yükselen Zeze, Ligue 1'de 14 maça çıktı.
SAVUNMA HATTINA TEKLİFLER YAĞIYOR
Abdülkerim dışında Galatasaray'ın diğer stoperleri Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'a da teklifler olduğu iddia ediliyor.
Sanchez ve Nelsson için özellikle İngiliz ekipleri sarı kırmızılı yönetime yoğun baskı yaparken, teknik direktör Okan Buruk iki futbolcunun da satışına karşı çıkıyor.
Kısa süre önce sağ bek için Elias Jelert'i ve Gabriel Sara'yı uzun süreli taksitlerle transfer eden Galatasaray'ın Abdülkerim'den tek seferde ciddi bir bonservis bedeli kazanmak istediği konuşuluyor.
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