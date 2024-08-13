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Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

Galatasaray, stoper bölgesindeki futbolcularına yoğun ilgi gelmesinin ardından transferde gaza bastı. Savunma hattı için birçok isimle görüşmelerde bulunan Cimbom'un, sürpriz bir oyuncu için devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, 19 yaşındaki genç yıldız için harekete geçtiği ve İtalyan devi Inter'e çalım hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 13:24
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Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

Dış transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da gündeme şimdi de stoper transferi geldi.

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

Sarı kırmızılılar, A Milli Takım'ın da yıldızı olan savunmacı Abdülkerim Bardakcı'ya özellikle Suudi Arabistan'dan gelen teklifler sonrası, B planını belirledi.

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

Aslan, Abdülkerim'in Arabistan'a gitmesi durumunda Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze'yi transfer edecek.

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

Yeni Asır'ın haberine göre sarı kırmızılılar, genç savunmacı için 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif yaptı.

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

Ayrıca Nantes'a yapılan Nathan Zeze teklifinde ciddi bir sonraki satış hakkı da bulunuyor.

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

GELECEĞE YATIRIM OLACAK

Yaklaşık bir ay önce İtalyan ekibi Inter, Zeze için Nantes'a 13 milyon Euro'luk bir teklif yapmış, ancak Fransız ekibi transfere sıcak bakmamıştı.

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

Genç futbolcudan ileriki yıllarda patlama bekleyen sarı kırmızılı kurmaylar, transferin gerçekleşmesi için tüm imkanlarını seferber etti.

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

Geçen sezon Nantes ekibinin A Takımı'na yükselen Zeze, Ligue 1'de 14 maça çıktı.

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

SAVUNMA HATTINA TEKLİFLER YAĞIYOR

Abdülkerim dışında Galatasaray'ın diğer stoperleri Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'a da teklifler olduğu iddia ediliyor.

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

Sanchez ve Nelsson için özellikle İngiliz ekipleri sarı kırmızılı yönetime yoğun baskı yaparken, teknik direktör Okan Buruk iki futbolcunun da satışına karşı çıkıyor.

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

Kısa süre önce sağ bek için Elias Jelert'i ve Gabriel Sara'yı uzun süreli taksitlerle transfer eden Galatasaray'ın Abdülkerim'den tek seferde ciddi bir bonservis bedeli kazanmak istediği konuşuluyor.

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