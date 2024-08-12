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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da son olarak gündeme gelen o Kolombiyalı yıldız, teknik direktör Okan Buruk'u da bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı!

Galatasaray, Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifler ve bu oyuncuların ayrılık ihtimallerin kuvvetlenmesi sonrası kanat rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı!

Takvim'in haberine göre; bu mevki için birçok oyuncuyu listesine ekleyen Sarı-Kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı!

Cimbom, Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı yıldız Jhon Arias için devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı!

Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da transferine sıcak baktığı 26 yaşındaki yıldız oyuncu için Kerem ve Zaha ikilisinden birinin ayrılması durumunda Brezilya ekibine teklifte bulunacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı!

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu bu sezonki performansıyla dikkatleri çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı!

Fluminense formasıyla 34 maçta sahaya çıkan Arias 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Arias'ın kontratı 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı!

JHON ARIAS KİMDİR?

Jhon Arias, 21 Eylül 1997'de Kolombiya'nın Quibdo kentinde dünyaya geldi. Futbola Meksika takımı Dorados altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı!

Sırasıyla Tijuana U20, Patriotas, Llaneros, CD America, Independiente Santa Fe'de forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı!

2021 yazında 600 bin Euro bonservis bedeliyle Fluminense'nin yolunu tuttu.

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