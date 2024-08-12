TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da son olarak gündeme gelen o Kolombiyalı yıldız, teknik direktör Okan Buruk'u da bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da transferine sıcak baktığı 26 yaşındaki yıldız oyuncu için Kerem ve Zaha ikilisinden birinin ayrılması durumunda Brezilya ekibine teklifte bulunacağı ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon da Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu bu sezonki performansıyla dikkatleri çekiyor.
Fluminense formasıyla 34 maçta sahaya çıkan Arias 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Arias'ın kontratı 2026 yılında sona erecek.
JHON ARIAS KİMDİR?
Jhon Arias, 21 Eylül 1997'de Kolombiya'nın Quibdo kentinde dünyaya geldi. Futbola Meksika takımı Dorados altyapısında başladı.
Sırasıyla Tijuana U20, Patriotas, Llaneros, CD America, Independiente Santa Fe'de forma giydi.
2021 yazında 600 bin Euro bonservis bedeliyle Fluminense'nin yolunu tuttu.
Kolombiyalı golcünün Brezilya ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro...
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