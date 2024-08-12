TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı!

Galatasaray, Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifler ve bu oyuncuların ayrılık ihtimallerin kuvvetlenmesi sonrası kanat rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Takvim'in haberine göre; bu mevki için birçok oyuncuyu listesine ekleyen Sarı-Kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi.