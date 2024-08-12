TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Yeni yuvası belli oldu

Barcelona forması ile çıktığı 44 maçta 10 gol ve 6 asist katkısı sunan genç oyuncu, birçok Avrupa devinin radarındaydı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzecek haber ise bugün geldi: Fabrizio Romano'ya göre João Félix, 2023 kış transfer döneminde kiralık olarak gittiği Chelsea ile anlaşmak üzere!