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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Yeni yuvası belli oldu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile ismi anılan oyuncu João Félix'in yeni kulübü belli oldu! Atletico Madrid'in yetenekli oyuncusu gittiği her kulüpte kendinden bahsettirdi. Kadrosuna katmak için büyük kulüpler yarış halindeyken seçimini yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 16:37 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:03
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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Yeni yuvası belli oldu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Portekizli oyuncunun transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Yeni yuvası belli oldu

24 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için birbiriyle yarışan iki kulüp, oyuncu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyordu.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Yeni yuvası belli oldu

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak tamamlayan João Félix, sezonun bitiminde Atletico Madrid'e geri dönmüştü.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Yeni yuvası belli oldu

Barcelona forması ile çıktığı 44 maçta 10 gol ve 6 asist katkısı sunan genç oyuncu, birçok Avrupa devinin radarındaydı.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Yeni yuvası belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzecek haber ise bugün geldi: Fabrizio Romano'ya göre João Félix, 2023 kış transfer döneminde kiralık olarak gittiği Chelsea ile anlaşmak üzere!

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Yeni yuvası belli oldu

Kiralık olarak gittiği dönemde Chelsea forması ile 20 maçta 4 gol kaydeden Portekizli oyuncunun Chelsea'ye gitmesi halinde Sterling'in başka bir kulübe gönderileceği ise dedikodular arasında yer alıyor.

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