Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Moskova açıklaması! Son noktayı koydu...
Galatasaray'ın son günlerde Spartak Moskova ile adı sıkça anılan oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun transfer görüşmeleri ile ilgili menajerinden kritik açıklama geldi. İşte süreci sonlandıracak o açıklama...
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"Akıl almaz iftira ve yalanlarla saldırıyorlar. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma, yöneticilerime ve oyuncularıma hadsiz iftiralar atılma noktasına geldi. Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans gösterilmeyecek. Buradan onlara şöyle sesleniyorum: masanın altından çıkın, saklanmayın."
Galatasaray forması ile 2023-24 sezonunda toplam 54 maça çıkan Aktürkoğlu, 15 gol ve 9 asistlik skor katkısı vermişti.
Bütün yaşananlara ve çıkan ayrılık söylentilerine rağmen, bu akşam Hatayspor ile oynanacak sezon açılış maçında sarı kırmızılı ekipte Kerem'in forma giyip giymeyeceği ise taraftarlar için bir soru işareti.
Ayrıca takım ile antrenmana çıktığı belirtilen Kerem'in, yönetim veya oyuncularla hiçbir problemi olmadığı belirtilmişti. Peki menajeri William D'Avila, konuyla ilgili ne dedi?
D'Avila, açıklaması ile Moskova'ya kapıları tamamen kapattı!
Spartak Moskova görüşmelerine noktayı koyacak açıklama, "Sport-Express" kaynağında şu şekilde yayınlandı:
William D'Avila, "Oyuncu, Moskova'ya transfer olmayacak." ifadelerini kullandı.
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