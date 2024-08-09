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Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Moskova açıklaması! Son noktayı koydu...

Galatasaray'ın son günlerde Spartak Moskova ile adı sıkça anılan oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun transfer görüşmeleri ile ilgili menajerinden kritik açıklama geldi. İşte süreci sonlandıracak o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 16:01
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Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Moskova açıklaması! Son noktayı koydu...

Son günlerde Galatasaray'dan ayrılığı üzerine konuşulan Kerem'in menajeri tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Moskova açıklaması! Son noktayı koydu...

Kerem'in Beşiktaş maçının devre arasında oyundan alınmasına verdiği tepki de gündeme gelmiş ve bu sebepten oyuncunun kulüpten ayrılığının gerçekleşeceği dedikoduları basında yer etmişti.

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Moskova açıklaması! Son noktayı koydu...

Bugün katıldığı bir sponsorluk anlaşması programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Dursun Özbek ise konuyla ilgili şu cümleleri kurmuştu:

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Moskova açıklaması! Son noktayı koydu...

"Akıl almaz iftira ve yalanlarla saldırıyorlar. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma, yöneticilerime ve oyuncularıma hadsiz iftiralar atılma noktasına geldi. Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans gösterilmeyecek. Buradan onlara şöyle sesleniyorum: masanın altından çıkın, saklanmayın."

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Moskova açıklaması! Son noktayı koydu...

Galatasaray forması ile 2023-24 sezonunda toplam 54 maça çıkan Aktürkoğlu, 15 gol ve 9 asistlik skor katkısı vermişti.

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Moskova açıklaması! Son noktayı koydu...

Bütün yaşananlara ve çıkan ayrılık söylentilerine rağmen, bu akşam Hatayspor ile oynanacak sezon açılış maçında sarı kırmızılı ekipte Kerem'in forma giyip giymeyeceği ise taraftarlar için bir soru işareti.

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Moskova açıklaması! Son noktayı koydu...

Ayrıca takım ile antrenmana çıktığı belirtilen Kerem'in, yönetim veya oyuncularla hiçbir problemi olmadığı belirtilmişti. Peki menajeri William D'Avila, konuyla ilgili ne dedi?

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Moskova açıklaması! Son noktayı koydu...

D'Avila, açıklaması ile Moskova'ya kapıları tamamen kapattı!

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Moskova açıklaması! Son noktayı koydu...

Spartak Moskova görüşmelerine noktayı koyacak açıklama, "Sport-Express" kaynağında şu şekilde yayınlandı:

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