Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Moskova açıklaması! Son noktayı koydu...

"Akıl almaz iftira ve yalanlarla saldırıyorlar. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma, yöneticilerime ve oyuncularıma hadsiz iftiralar atılma noktasına geldi. Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans gösterilmeyecek. Buradan onlara şöyle sesleniyorum: masanın altından çıkın, saklanmayın."