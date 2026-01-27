CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan yıldız isim için kesin talimat!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan yıldız isim için kesin talimat!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak Başkan Sadettin Saran'ın o transferin bitmesi için ekibine tam yetki verdiği öğrenildi. İşte sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 06:50
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan yıldız isim için kesin talimat!

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Fransız orta saha N'Golo Kante ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan yıldız isim için kesin talimat!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Göztepe beraberliği sonrası yönetim kuruluyla statta bir transfer toplantısı yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan yıldız isim için kesin talimat!

Takvim'in haberine göre; Fransız orta sahanın bitirilmesi için ekibine tam yetki veren Saran'ın, "Kante'yi bitirin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan yıldız isim için kesin talimat!

Bu gelişme üzerine transferden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek'in kısa süre içinde Dubai'ye gideceği ve oyuncunun kulübü Al Ittihad ile görüşmelerini sürdüreceği öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan yıldız isim için kesin talimat!

YENİ SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

34 yaşındaki futbolcu için çift haneli bir bonservis bedeli talep eden Suudi ekibinin yapılacak görüşmeler sonrası ikna edilip Kante'nin İstanbul'a getirilmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan yıldız isim için kesin talimat!

Fenerbahçe ile anlaşan ve Al Ittihad'ın yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Kante'nin de tarafların anlaşmasını beklediği de gelen bilgiler arasında.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
En-Nesyri transferinde işler karıştı! Bu hamle tüm dengeleri değiştirdi...
Bebek Otel'de patronlara kameralı markaj! CHP'li İBB'ye rüşvet verdi 3. kata restoran açtı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
G.Saray'dan orta sahaya sürpriz hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri! Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri! 08:46
''Gol iptali yanlış!'' ''Gol iptali yanlış!'' 07:20
Yalçın'dan transfer açıklaması! Yalçın'dan transfer açıklaması! 01:29
Sergen Yalçın: Başına ciddi işler açılabilir! Sergen Yalçın: Başına ciddi işler açılabilir! 01:29
Adalı: Panik transferi yapmayacağız Adalı: Panik transferi yapmayacağız 01:29
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! 01:29
Daha Eski
Eyüpspor'un iptal edilen golü için flaş sözler: Skandal! Eyüpspor'un iptal edilen golü için flaş sözler: Skandal! 01:29
Beşiktaş deplasmanda berabere kaldı! Beşiktaş deplasmanda berabere kaldı! 01:29
F.Bahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası! F.Bahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası! 01:29
Beşiktaş maçında gol ofsayta takıldı! Beşiktaş maçında gol ofsayta takıldı! 01:29
F.Bahçe'de flaş En-Nesyri gelişmesi! F.Bahçe'de flaş En-Nesyri gelişmesi! 01:28
Livakovic Girona'yı karıştırdı! Livakovic Girona'yı karıştırdı! 01:28