Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan yıldız isim için kesin talimat!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak Başkan Sadettin Saran'ın o transferin bitmesi için ekibine tam yetki verdiği öğrenildi. İşte sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 06:50
Bu gelişme üzerine transferden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek'in kısa süre içinde Dubai'ye gideceği ve oyuncunun kulübü Al Ittihad ile görüşmelerini sürdüreceği öğrenildi.
YENİ SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ
34 yaşındaki futbolcu için çift haneli bir bonservis bedeli talep eden Suudi ekibinin yapılacak görüşmeler sonrası ikna edilip Kante'nin İstanbul'a getirilmesi hedefleniyor.
Fenerbahçe ile anlaşan ve Al Ittihad'ın yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Kante'nin de tarafların anlaşmasını beklediği de gelen bilgiler arasında.
