GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zaha transferinde flaş gelişme! Paylaşım geldi...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray - Hatayspor maçında kadroya transfer olma olasılığı nedeniyle alınmayan Zaha konusunda İtalyan gazeteciden sürpriz bir paylaşım geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 22:33 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 22:37
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Okan Buruk bu konu hakkında açıklamalarda bulunurken, "Zaha'nın transfer görüşmeleri var bu yüzden kadroya almadık" diyerek bu iddiaları doğruladı.
Zaha, Galatasaray'a Crystal Palace'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.
Özellikle Okan Buruk ile aralarının iyi olmadığı söylenen oyuncu için eski takımı Crystal Palace devreye girmişti.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise bu transfer hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Zaha'nın Crystal Palace transferi iptal oldu.
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