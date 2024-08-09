Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zaha transferinde flaş gelişme! Paylaşım geldi...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray - Hatayspor maçında kadroya transfer olma olasılığı nedeniyle alınmayan Zaha konusunda İtalyan gazeteciden sürpriz bir paylaşım geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 22:33 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 22:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zaha transferinde flaş gelişme! Paylaşım geldi...

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Hatyaspor ile oynadığı maçın kadrosun yer almayan Zaha hakkında transfer iddiaları söylenmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zaha transferinde flaş gelişme! Paylaşım geldi...

Okan Buruk bu konu hakkında açıklamalarda bulunurken, "Zaha'nın transfer görüşmeleri var bu yüzden kadroya almadık" diyerek bu iddiaları doğruladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zaha transferinde flaş gelişme! Paylaşım geldi...

Zaha, Galatasaray'a Crystal Palace'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zaha transferinde flaş gelişme! Paylaşım geldi...

Özellikle Okan Buruk ile aralarının iyi olmadığı söylenen oyuncu için eski takımı Crystal Palace devreye girmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zaha transferinde flaş gelişme! Paylaşım geldi...

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise bu transfer hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zaha transferinde flaş gelişme! Paylaşım geldi...

İŞTE O PAYLAŞIM:

Zaha'nın Crystal Palace transferi iptal oldu.

İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon!
REKLAM
DİĞER
Kenan İmirzalıoğlu ile babasını yan yana görenler şoke oldu! “Sanki babasının kopyası”
Gazze'de ateşkes görüşmesi için tarih belli oldu! Beyaz Saray: Doha veya Kahire'de gerçekleşecek
G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor!
Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışını yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaha transferinde flaş gelişme! Paylaşım geldi... Zaha transferinde flaş gelişme! Paylaşım geldi... 22:33
Galatasaray taraftarından Kerem'e destek Galatasaray taraftarından Kerem'e destek 21:16
Okan Buruk'tan Zaha açıklaması! Okan Buruk'tan Zaha açıklaması! 20:31
Erdoğan: Türk gençlerine yatırım yapalım! Erdoğan: Türk gençlerine yatırım yapalım! 19:35
Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışını yaptı! Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışını yaptı! 19:07
F.Bahçe'den dikkat çeken transfer! F.Bahçe'den dikkat çeken transfer! 18:35
Daha Eski
G.Saray - Hatayspor | CANLI G.Saray - Hatayspor | CANLI 18:23
Beşiktaş'ta flaş ayrılık Beşiktaş'ta flaş ayrılık 18:16
Carsler İngilizlerin yeni teknik direktörü! Carsler İngilizlerin yeni teknik direktörü! 18:13
G.Saray - Hatayspor | İlk 11'ler belli oldu! G.Saray - Hatayspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:58
Lille'den F.Bahçe açıklaması! Lille'den F.Bahçe açıklaması! 17:01
Dani Olmo resmen Barça'da! Dani Olmo resmen Barça'da! 16:42