TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok
Galatasaray'da orta saha transferi adeta krize döndü. Wendel, McTominay, Goretzka ve Rabiot gibi adaylarla ilgilenen sarı kırmızılılar merakla beklenen transferi bitiremeden ağustos ayını gördü. Bonservis, maaş ve oyuncuyu ikna etme konularında sorunlarla karşılaşan yönetimin yaklaşık 1 yıllık orta saha arayışı devam ediyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Listedeki yıldızlarla görüşen yönetim, en önemli hedef olarak belirlediği orta sahayı ağustos ayına girilirken bitiremedi.
GELİŞMELER BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek profile sahip yıldızlarla görüşürken bonservis, maaş veya oyuncuyu ikna edememe gibi sorunlarla karşılaştı.
Geçen sezon Amrabat'la başlayan orta saha listesi bu sezon ise Fofana, Hojbjerg, Goretzka ve Rabiot gibi yıldızlarla devam etti.
McTominay ve Wendel'le görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar beklenen sonucu alamadı.
Son dönemde ise Rios ve Fernandez isimleri ön plana çıktı. Taraftarların geciktiği için tepki gösterdiği transferde önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.
TARAFTAR SORGULUYOR
Orta sahada adı geçenlerin birbirinden oldukça farklı profiller olması kafa karıştırıyor. 6 ve 8 numarada oynayan isimlerin kiminin defansif kiminin ofansif özellikleri ağır basıyor.
Tüm bu yaşananlar sonrasında bir yıldır arayışı süren oyuncu için nasıl bir plan dahilinde hareket edildiği taraftarlarda sorgulamaya yol açtı.
KAMPA YETİŞECEKTİ
Galatasaray bu sezon rakiplerine göre daha az transfere ihtiyaç duyuyordu. Son iki yılın şampiyonu, kadrosunu koruduğu gibi nitekim az sayıda takviye yaptı. Jelert ve Batshuayi'yi bitiren yönetim, orta sahayı kampa yetiştirme sözü vermişti. Fakat merakla beklenen orta sahanın açılış maçına yetişmesi bile zor gözüküyor.
RIOS
Palmeiras'ın 24 yaşındaki Kolombiyalı orta sahası Rios için 15 milyon euro gözden çıkartıldı. Fakat kulübü en az 25 milyon euro talep ediyor.
GORETZKA
Münih forması giyen Goretzka ile kurulan temaslar olumsuz sonuçlandı. Çünkü Alman devi, yıldız oyuncu için yüksek bir bonservis talep etti.
WENDEL
Wendel için Zenit'le yapılan görüşmelerde 30 milyon euro istendi. Rus ekibi bu rakamanı altına inmeyince transferde süreci askıya alındı.
MCTOMINAY
Ada'ya McTominay için yapılan çıkarma başarısız oldu. Manchester United'ın 25 milyon pound fiyat biçtiği yıldız Galatasaray'a pahalı geldi.
FOFANA
Monaco'da forma giyen Fofana Türkiye'ye gelmeye ikna olmadı. Milan'la flört halinde olan yıldızın transferi başlamadan rafa kaldırılmış oldu.
AMRABAT
Geçen sezon kapıdan dönen Amrabat, bu transfer döneminin başında gündeme geldi. Fakat daha sonra Faslı yıldızın adı geri planda kaldı.
HOJBJERG
Listenin ilk sıralarında yer alan Hojbjerg, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadı. Fransa'nın yolunu tutan Danimarkalı Marsilya'ya imza attı.
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