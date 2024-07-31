Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

Galatasaray'da orta saha transferi adeta krize döndü. Wendel, McTominay, Goretzka ve Rabiot gibi adaylarla ilgilenen sarı kırmızılılar merakla beklenen transferi bitiremeden ağustos ayını gördü. Bonservis, maaş ve oyuncuyu ikna etme konularında sorunlarla karşılaşan yönetimin yaklaşık 1 yıllık orta saha arayışı devam ediyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

Galatasaray'da orta saha transferi bir kez daha yılan hikayesine dönmüş durumda. Geçen sezon yaz boyunca o bölgeyi doldurmak için çaba gösteren sarı-kırmızılılar, son günde Ndombele'yi transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

Fransız oyuncunun hiçbir iz bırakmadan takımdan ayrılmasının ardından orta saha arayışları bu sezon da devam etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

Taraftarların yolunu gözlediği merakla beklenen yıldız için birçok isim ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

Listedeki yıldızlarla görüşen yönetim, en önemli hedef olarak belirlediği orta sahayı ağustos ayına girilirken bitiremedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

GELİŞMELER BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek profile sahip yıldızlarla görüşürken bonservis, maaş veya oyuncuyu ikna edememe gibi sorunlarla karşılaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

Geçen sezon Amrabat'la başlayan orta saha listesi bu sezon ise Fofana, Hojbjerg, Goretzka ve Rabiot gibi yıldızlarla devam etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

McTominay ve Wendel'le görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar beklenen sonucu alamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

Son dönemde ise Rios ve Fernandez isimleri ön plana çıktı. Taraftarların geciktiği için tepki gösterdiği transferde önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

TARAFTAR SORGULUYOR


Orta sahada adı geçenlerin birbirinden oldukça farklı profiller olması kafa karıştırıyor. 6 ve 8 numarada oynayan isimlerin kiminin defansif kiminin ofansif özellikleri ağır basıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

Tüm bu yaşananlar sonrasında bir yıldır arayışı süren oyuncu için nasıl bir plan dahilinde hareket edildiği taraftarlarda sorgulamaya yol açtı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

KAMPA YETİŞECEKTİ

Galatasaray bu sezon rakiplerine göre daha az transfere ihtiyaç duyuyordu. Son iki yılın şampiyonu, kadrosunu koruduğu gibi nitekim az sayıda takviye yaptı. Jelert ve Batshuayi'yi bitiren yönetim, orta sahayı kampa yetiştirme sözü vermişti. Fakat merakla beklenen orta sahanın açılış maçına yetişmesi bile zor gözüküyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

RIOS

Palmeiras'ın 24 yaşındaki Kolombiyalı orta sahası Rios için 15 milyon euro gözden çıkartıldı. Fakat kulübü en az 25 milyon euro talep ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

GORETZKA

Münih forması giyen Goretzka ile kurulan temaslar olumsuz sonuçlandı. Çünkü Alman devi, yıldız oyuncu için yüksek bir bonservis talep etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

WENDEL

Wendel için Zenit'le yapılan görüşmelerde 30 milyon euro istendi. Rus ekibi bu rakamanı altına inmeyince transferde süreci askıya alındı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

MCTOMINAY

Ada'ya McTominay için yapılan çıkarma başarısız oldu. Manchester United'ın 25 milyon pound fiyat biçtiği yıldız Galatasaray'a pahalı geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

FOFANA

Monaco'da forma giyen Fofana Türkiye'ye gelmeye ikna olmadı. Milan'la flört halinde olan yıldızın transferi başlamadan rafa kaldırılmış oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

AMRABAT

Geçen sezon kapıdan dönen Amrabat, bu transfer döneminin başında gündeme geldi. Fakat daha sonra Faslı yıldızın adı geri planda kaldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok

HOJBJERG

Listenin ilk sıralarında yer alan Hojbjerg, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadı. Fransa'nın yolunu tutan Danimarkalı Marsilya'ya imza attı.

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