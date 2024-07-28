GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bu kez ayrılıyor! Yeni adresi açıklandı
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz hakkında transfer iddialarının ardı arkası kesilmek bilmiyor. İngiliz basını, Avrupa'dan birçok talibi olan 23 yaşındaki ismin yeni adresini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Almanlar ise 24 yaşındaki futbolcuya Dortmund, Leipzig, Frankfurt, Arsenal, Totttenham ve West Ham'ın da yoğun ilgi gösterdiğini iddia etti.
Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezon toplamda 70 maç oynadı. Yıldız oyuncu, 7 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
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