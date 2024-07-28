Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bu kez ayrılıyor! Yeni adresi açıklandı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bu kez ayrılıyor! Yeni adresi açıklandı

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz hakkında transfer iddialarının ardı arkası kesilmek bilmiyor. İngiliz basını, Avrupa'dan birçok talibi olan 23 yaşındaki ismin yeni adresini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bu kez ayrılıyor! Yeni adresi açıklandı

Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın birçok kulübünün hayallerini süsleyen Barış Alper Yılmaz ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bu kez ayrılıyor! Yeni adresi açıklandı

Takvim'in TeamTalk'tan derlediği habere göre; Premier Lig devi Liverpool, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bu kez ayrılıyor! Yeni adresi açıklandı

Haberde futbolcunun Merseyside ekibine yakın olduğu öne sürüldü. Ayrıca futbolcunun transferi için 30 milyon Euro'luk bir bütçenin gözden çıkarılması gerektiği de hatırlatıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bu kez ayrılıyor! Yeni adresi açıklandı

Almanlar ise 24 yaşındaki futbolcuya Dortmund, Leipzig, Frankfurt, Arsenal, Totttenham ve West Ham'ın da yoğun ilgi gösterdiğini iddia etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bu kez ayrılıyor! Yeni adresi açıklandı

Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezon toplamda 70 maç oynadı. Yıldız oyuncu, 7 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

F.Bahçe'ye 20 milyon Euro'luk orta saha!
Cimbom'un eski aşkı alevlendi! İşte o isim
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'a sürpriz orta saha! Wendel derken Oscar...
Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıda 12 kişi öldü! İsrail Lübnan Hizbullahı'nı hedef aldı: "Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız"
F.Bahçe'den bomba transfer! Branco bizzat görüşecek
F.Bahçe'ye transferde büyük şok! Bunu kimse beklemiyordu
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:39
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:38
16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Balkan şampiyonu oldu 16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Balkan şampiyonu oldu 23:59
16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Balkan şampiyonu oldu 16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Balkan şampiyonu oldu 23:56
F.Bahçe'ye Portekizli ön libero! F.Bahçe'ye Portekizli ön libero! 23:50
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 23:50
Daha Eski
Cimbom tat vermedi! Cimbom tat vermedi! 23:49
Kartal'dan süper prova! Kartal'dan süper prova! 23:49
Rizespor'dan Emirhan açıklaması: Beşiktaş ile görüşüyoruz Rizespor'dan Emirhan açıklaması: Beşiktaş ile görüşüyoruz 23:49
Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı 23:49
Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası 23:48
F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında... F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında... 23:48