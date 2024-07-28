GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bu kez ayrılıyor! Yeni adresi açıklandı

Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın birçok kulübünün hayallerini süsleyen Barış Alper Yılmaz ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haberde futbolcunun Merseyside ekibine yakın olduğu öne sürüldü. Ayrıca futbolcunun transferi için 30 milyon Euro'luk bir bütçenin gözden çıkarılması gerektiği de hatırlatıldı.