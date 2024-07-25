Haberler Galatasaray Sag bek operasyonu

Sag bek operasyonu

Guela Doue'den sonuç alamayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı kırmızılılar, sağ bek için adımlarını sıklaştırdı. Elias Jelert'i listede üst sıralarda tutan Aslan'da Alexander Bah ve Jeremy Toljan da adaylar arasına yazıldı, kulüplerle resmi temaslar başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sag bek operasyonu

Galatasaray'da sağ bek transferi için çalışmalar artık hızlandırıldı. Sarı kırmızılılar, Guela Doue'de umduğunu bulamadı. Taraftarlarından da tepki alan Aslan'da yönetim somut bir adım atmak istiyor. Elias Jelert'i transfer listesinde üst sıralarda tutan Galatasaray, Alexander Bah ve Jeremy Toljan gibi yıldızları da yakından takip ediyor. Sarı kırmızılılar kulüplerle resmi temaslarına başladı. Kısa sürede çalışmaların resmileşmesi ve transferde nihai sonuca ulaşılması bekleniyor.

JELERT İSTEKLİ

Elias Jelert için Kopenhag ile görüşmeler devam ediyor. 21 yaşındaki Jelert de Galatasaray'a gelmek istiyor. Jelert'in sarı kırmızılı formayı giymeyi beklediği vurgulanıyor. Diğer yandan Danimarka basınına yansıyan haberlerde Benfica forması giyen Alexander Bah için de Galatasaray'ın temas başlattığı ifade edildi. Danimarkalı yıldıza teklif götürüldüğü aktarıldı. İtalyan basınında ise Sassuolo'dan Alman yıldız Jeremy Toljan'ın Galatasaray tarafından istendiği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Danimarka basını, dün geçtiği haberlerde Galatasaray'ın Elias Jelert için Kopenhag ile yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdiğini yazdı. Sarı kırmızılıların bu transferi bitirmek için bonservis pazarlığı yaptığı ifade edildi. Jelert konusunda Kopenhag'ın bir karar vereceği aktarıldı.

KABORE SÜRPRİZİ

Guela Doue defterini kapatan Galatasaray sağ bek için İngiltere'de de çalışmalar yürütüyor. İssa Kabore için Manchester City'nin kapısını çalan sarı kırmızılılar, 20 milyon euro cevabı aldı. Öte yandan Championship ekibi Sunderland'e de Trai Hume'nin şartları soruldu.

F.Bahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...
G.Saray Portekizli yıldızı listesine aldı!
DİĞER
Tosun Paşa'nın çekimlerinde hayatını kaybetmişti! Akil Öztuna'nın kızının da kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz? 
Enerjide zincirler kırıldı| Türkiye'nin "enerji filosu" 7'nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! ! Bakan Alparslan Bayraktar'dan çok özel açıklamalar
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor
F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan yıldızlarıyla kazandı Aslan yıldızlarıyla kazandı 01:09
Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum 01:00
Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum 01:00
Sağ bekte işlem tamam Sağ bekte işlem tamam 00:51
Konya berabere: 1-1 Konya berabere: 1-1 00:45
Metin, Pazar’da Metin, Pazar’da 00:45
Daha Eski
Çayeli’nde 3 imza Çayeli’nde 3 imza 00:44
Çuvalla gol atar! Çuvalla gol atar! 00:42
Taraftara mesaj var Taraftara mesaj var 00:41
Sarıalioğlu'ndan Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti! Sarıalioğlu'ndan Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti! 00:36
Trendyol 1. Lig'de fikstür açıklandı! Trendyol 1. Lig'de fikstür açıklandı! 00:36
Bir dönem sona erdi! Bir dönem sona erdi! 00:36