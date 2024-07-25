Sag bek operasyonu

Galatasaray'da sağ bek transferi için çalışmalar artık hızlandırıldı. Sarı kırmızılılar, Guela Doue'de umduğunu bulamadı. Taraftarlarından da tepki alan Aslan'da yönetim somut bir adım atmak istiyor. Elias Jelert'i transfer listesinde üst sıralarda tutan Galatasaray, Alexander Bah ve Jeremy Toljan gibi yıldızları da yakından takip ediyor. Sarı kırmızılılar kulüplerle resmi temaslarına başladı. Kısa sürede çalışmaların resmileşmesi ve transferde nihai sonuca ulaşılması bekleniyor.

JELERT İSTEKLİ

Elias Jelert için Kopenhag ile görüşmeler devam ediyor. 21 yaşındaki Jelert de Galatasaray'a gelmek istiyor. Jelert'in sarı kırmızılı formayı giymeyi beklediği vurgulanıyor. Diğer yandan Danimarka basınına yansıyan haberlerde Benfica forması giyen Alexander Bah için de Galatasaray'ın temas başlattığı ifade edildi. Danimarkalı yıldıza teklif götürüldüğü aktarıldı. İtalyan basınında ise Sassuolo'dan Alman yıldız Jeremy Toljan'ın Galatasaray tarafından istendiği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Danimarka basını, dün geçtiği haberlerde Galatasaray'ın Elias Jelert için Kopenhag ile yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdiğini yazdı. Sarı kırmızılıların bu transferi bitirmek için bonservis pazarlığı yaptığı ifade edildi. Jelert konusunda Kopenhag'ın bir karar vereceği aktarıldı.

KABORE SÜRPRİZİ

Guela Doue defterini kapatan Galatasaray sağ bek için İngiltere'de de çalışmalar yürütüyor. İssa Kabore için Manchester City'nin kapısını çalan sarı kırmızılılar, 20 milyon euro cevabı aldı. Öte yandan Championship ekibi Sunderland'e de Trai Hume'nin şartları soruldu.