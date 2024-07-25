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Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren ve sağ bek transferi için Elias Jelert ile anlaşma sağlayan Galatasaray, orta saha takviyesi içinse gündemine Zenit forması giyen Wendel'i almıştı. Rus basını, sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcunun transferinden vazgeçtiğini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 18:11
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MERT KILIÇ
Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir takviye yapmak istediği sağ bek bölgesinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Cimbom, Kopenhag forması giyen Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Elias Jelert takviyesinin ardından orta sahasını güçlendirmek isteyen yönetim, Zenit forması giyen Wendel'i gündemine almıştı.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı oyuncunun transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Wendel transferinde ısrarcı olduklarını belirten Hatipoğlu, "Wendel kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Kadroya katmak için çalışmalar yaptığımız bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ancak oynamış olduğu kulüp en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor, biz burada ısrarcıyız.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Süreçte negatif bir durum yok. Bu kadar iyi oyuncuları takımları da bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu zor süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Geçtiğimiz günlerde her konuda anlaşma sağlanan Guela Doue'nin transferinden vazgeçen Galatasaray, Wendel transferinden de vazgeçti.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

ZENIT TEKLİFİ REDDETTİ, GALATASARAY ÇEKİLDİ

Rus basınından Sport Express'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Brezilyalı orta saha oyuncusu için salı günü Zenit'e 20 milyon Euro teklif etti.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Ancak Rus kulübü, Galatasaray'ın yaptığı bu teklifi kabul etmedi.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

20 milyon Euro'luk teklifi kabul görmeyen sarı-kırmızılılar ise Wendel transferinden çekildi.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Wendel, 2024/25 sezonunun başladığı Rusya'da Zenit ile 2 maçta forma giydi.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

26 yaşındaki futbolcu, bu iki maçta 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Brezilyalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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