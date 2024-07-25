Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Wendel transferinde ısrarcı olduklarını belirten Hatipoğlu, "Wendel kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Kadroya katmak için çalışmalar yaptığımız bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ancak oynamış olduğu kulüp en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor, biz burada ısrarcıyız.