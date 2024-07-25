Galatasaray Wendel transferinden vazgeçti! İşte sebebi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren ve sağ bek transferi için Elias Jelert ile anlaşma sağlayan Galatasaray, orta saha takviyesi içinse gündemine Zenit forması giyen Wendel'i almıştı. Rus basını, sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcunun transferinden vazgeçtiğini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Elias Jelert takviyesinin ardından orta sahasını güçlendirmek isteyen yönetim, Zenit forması giyen Wendel'i gündemine almıştı.
Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı oyuncunun transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Wendel transferinde ısrarcı olduklarını belirten Hatipoğlu, "Wendel kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Kadroya katmak için çalışmalar yaptığımız bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ancak oynamış olduğu kulüp en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor, biz burada ısrarcıyız.
Süreçte negatif bir durum yok. Bu kadar iyi oyuncuları takımları da bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu zor süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde her konuda anlaşma sağlanan Guela Doue'nin transferinden vazgeçen Galatasaray, Wendel transferinden de vazgeçti.
ZENIT TEKLİFİ REDDETTİ, GALATASARAY ÇEKİLDİ
Rus basınından Sport Express'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Brezilyalı orta saha oyuncusu için salı günü Zenit'e 20 milyon Euro teklif etti.
Ancak Rus kulübü, Galatasaray'ın yaptığı bu teklifi kabul etmedi.
20 milyon Euro'luk teklifi kabul görmeyen sarı-kırmızılılar ise Wendel transferinden çekildi.
Wendel, 2024/25 sezonunun başladığı Rusya'da Zenit ile 2 maçta forma giydi.
26 yaşındaki futbolcu, bu iki maçta 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Brezilyalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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