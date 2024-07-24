Galatasaray 2-1 Lecce (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom'dan iyi prova!

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce ile kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Aslan'da golleri 9. dakikada Hakim Ziyech ile 40. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.
Lecce'nin tek golü ise 85. dakikada Gaspar'dan geldi.
Cimbom, 27 Temmuz Cumartesi günü Parma ile hazırlık maçına çıkacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
🟡🔴 #Galatasaray Lecce ile oynadığı hazırlık maçında Hakim Ziyech'in golüyle 1-0 öne geçti!#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/nNOm1qAXWi— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 24, 2024
🟡🔴 #Galatasaray, Lecce karşısında Zaha ile farkı 2'ye çıkardı! ⚽️#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/QFF218wZcX— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 24, 2024
⚽️ #Lecce, #Galatasaray karşısında Gaspar ile farkı 1'e indirdi!#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/Qg7OxGdR1L— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 24, 2024