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Galatasaray 2-1 Lecce (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom'dan iyi prova!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Lecce'yi 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 22:21
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Galatasaray 2-1 Lecce (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom'dan iyi prova!

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce ile kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Aslan'da golleri 9. dakikada Hakim Ziyech ile 40. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.

Lecce'nin tek golü ise 85. dakikada Gaspar'dan geldi.

Cimbom, 27 Temmuz Cumartesi günü Parma ile hazırlık maçına çıkacak.

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