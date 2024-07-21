TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...
İngiltere’de transferin gözdesi olan Barış Alper Yılmaz, kariyerini Ada’da sürdürmeye sıcak bakıyor.
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Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tatile çıkan Barış da İngiltere'de forma giymeye sıcak bakıyor.
G.Saray bu transferden en az 30 milyon euro kazanmayı bekliyor.
Bu rakamın altında gitmesine izin verilmeyecek Barış Alper de takımın menfaati doğrultusunda hareket edecek.
Öte yandan Barış'ın satışıyla sarı-kırmızılı takım önemli bir transfer bütçesi yaratmış olacak.
BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?
Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Futbola Rize Özel İdare Spor'da başladı.
2017 yazında Ankara Demirspor'a transfer olan Barış Alper, 2020 yazında ise Ankara Keçiörengücü'ne imzayı attı.
Burada başarılı bir yıl geçiren hücum oyuncusu, 2021 yazında 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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