Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

İngiltere’de transferin gözdesi olan Barış Alper Yılmaz, kariyerini Ada’da sürdürmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

Transfer döneminde yıldız isimlerine teklifler gelen Galatasaray'da, Barış Alper Yılmaz da adım adım Premier Lig'e yaklaşıyor...

TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

İngiliz ekiplerini peşine takan ve geçtiğimiz günlerde Londra'da görüntülenen genç futbolcu için resmi temaslar sıklaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

Aston Villa, Arsenal, Tottenham, Liverpool ve West Ham 24 yaşındaki yıldızla yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tatile çıkan Barış da İngiltere'de forma giymeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

G.Saray bu transferden en az 30 milyon euro kazanmayı bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

Bu rakamın altında gitmesine izin verilmeyecek Barış Alper de takımın menfaati doğrultusunda hareket edecek.

TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

Öte yandan Barış'ın satışıyla sarı-kırmızılı takım önemli bir transfer bütçesi yaratmış olacak.

TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Futbola Rize Özel İdare Spor'da başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

2017 yazında Ankara Demirspor'a transfer olan Barış Alper, 2020 yazında ise Ankara Keçiörengücü'ne imzayı attı.

TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

Burada başarılı bir yıl geçiren hücum oyuncusu, 2021 yazında 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! Galatasaray'ın minimum beklentisi...

Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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