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Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Transferini duyurdular

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray Höjbjerg için bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Danimarkalı yıldız için flaş bir gelişmesi yaşanırken transferi böyle duyuruldu. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 11:04
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Transferini duyurdular

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray Danimarkalı orta saha oyuncusu Höjbjerg ile yakından ilgileniyordu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Transferini duyurdular

Fabrizio Romano, yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Transferini duyurdular

Marsilya, Pierre-Emile Höjbjerg'i kadrosuna katmak üzere.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Transferini duyurdular

Fransız ekibinin oyuncu ve Tottenham ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Transferini duyurdular

Marsilya'nın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin Danimarkalı oyuncuyu ikna ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Transferini duyurdular

Fransızlar Höjbjerg için 13-14 milyon Euro ödeyecek.

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