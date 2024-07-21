Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Transferini duyurdular
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray Höjbjerg için bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Danimarkalı yıldız için flaş bir gelişmesi yaşanırken transferi böyle duyuruldu. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ
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Fransız ekibinin oyuncu ve Tottenham ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi.
Marsilya'nın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin Danimarkalı oyuncuyu ikna ettiği aktarıldı.
Fransızlar Höjbjerg için 13-14 milyon Euro ödeyecek.
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