Benjamin Mertens

Okan Buruk, 37 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens'i seksenli yaşlarında doğup, geriye doğru yaşlanan bir adamın hayatını anlatan filmin ana karakteri Benjamin Button'a benzetti. Mertens'in Trencin maçında şık bir gol attığını vurgulayan Okan Buruk, "Mertens'e 'Benjamin Button' diyelim. Çok şık bir gol attı. Oyun içinde de çok istekliydi. Antrenmanları da çok iyi geçirdi. Yaşa inanan bir teknik direktör değilim. Bazen 20 yaşındaki oyuncu 37 yaşındaki oyuncu kadar idman yapamaz. Dries bunu net bir şekilde gösteriyor" dedi. Mertens Avusturya'da oynanan 3 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.