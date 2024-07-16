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TRANSFER HABERLERLERİ | Yusuf Yazıcı Galatasaray'a çok yakın!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak A Milli Takım'ın yıldız ismi Yusuf Yazıcı'nın, Cimbom'a gelmeye oldukça yakın olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERLERİ | Yusuf Yazıcı Galatasaray'a çok yakın!

Rakiplerine nazaran sessiz kalan Galatasaray, transferde harekete geçmeye başlıyor.

TRANSFER HABERLERLERİ | Yusuf Yazıcı Galatasaray'a çok yakın!

Önceliği bonservisi elinde olan yıldızlara veren yönetim, yabancı sınırını da düşünerek yerli futbolculara yöneldi.

TRANSFER HABERLERLERİ | Yusuf Yazıcı Galatasaray'a çok yakın!

Sarı-kırmızılılar, Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı için yeniden kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERLERİ | Yusuf Yazıcı Galatasaray'a çok yakın!

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle masaya oturan Galatasaray teklifini sundu ve beklemeye geçti.

TRANSFER HABERLERLERİ | Yusuf Yazıcı Galatasaray'a çok yakın!

Başka kulüplerden de teklif alan yıldız futbolcunun G.Saray'a gelmek istediği ancak kesin kararını önümüzdeki hafta vereceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERLERİ | Yusuf Yazıcı Galatasaray'a çok yakın!

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 1997'de Trabzon'da dünyaya geldi. Futbola Trabzonspor'un altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERLERİ | Yusuf Yazıcı Galatasaray'a çok yakın!

Bordo-mavililerin tüm alt kategorilerinde forma giyen Yusuf, 2015'te A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERLERİ | Yusuf Yazıcı Galatasaray'a çok yakın!

2019 yazında Trabzonspor'dan Lille'e imza attı ve Fransız ekibinin kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

TRANSFER HABERLERLERİ | Yusuf Yazıcı Galatasaray'a çok yakın!

Sırasıyla CSKA Moskova ve Trabzonspor'a kiralanan milli oyuncunun Lille ile olan sözleşmesi sona erdi.

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