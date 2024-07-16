TRANSFER HABERLERLERİ | Yusuf Yazıcı Galatasaray'a çok yakın!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak A Milli Takım'ın yıldız ismi Yusuf Yazıcı'nın, Cimbom'a gelmeye oldukça yakın olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...
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27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle masaya oturan Galatasaray teklifini sundu ve beklemeye geçti.
Başka kulüplerden de teklif alan yıldız futbolcunun G.Saray'a gelmek istediği ancak kesin kararını önümüzdeki hafta vereceği kaydedildi.
YUSUF YAZICI KİMDİR?
Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 1997'de Trabzon'da dünyaya geldi. Futbola Trabzonspor'un altyapısında başladı.
Bordo-mavililerin tüm alt kategorilerinde forma giyen Yusuf, 2015'te A takıma yükseldi.
2019 yazında Trabzonspor'dan Lille'e imza attı ve Fransız ekibinin kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
Sırasıyla CSKA Moskova ve Trabzonspor'a kiralanan milli oyuncunun Lille ile olan sözleşmesi sona erdi.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
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