TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden
Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da transferde gelecek isimler merak edilirken takımdan ayrılacak oyuncularda merak ediliyor. Yabancı oyuncu sayısını 12'ye düşürmesi gereken Sarı kırmızılı kulüpte flaş ayrılıklar yaşanabilir. Yeni sezon kadro planlamasını oluşturan Okan Buruk 5 ismin biletini kesti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcularla ilgili karar vermek için geri sayıma geçmiş durumda.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sene 12 yabancı hakkı tanınıyor olması nedeniyle bir çıkmaza girmiş durumda.
Muslera, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Mertens, Zaha, Ziyech, Icardi ve Batshuayi'nin yanı sıra takıma katılması beklenen 8 numara ve sağ bek transferiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımda 10 yabancının olması garanti gibi görünüyor.
5 İSİM ÖNE ÇIKIYOR
Oliveira, Tete, Dubois, Ross ve Yusuf Demir gibi isimler ise kendisine yer bulamıyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray bu isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki sağ bekin temposu beğenilmedi. Önümüzdeki günlerde yolların ayrılması sürpriz olmayacak.
1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dubois'nın yeni sezonda kiralanması gündemde.
YUSUF SINIRA TAKILIYOR
LASK maçında dikkat çeken Yusuf Demir'in geleceği şekillenecek.
Yabancı sayılan 21 yaşındaki yıldızın kalması zor gözüküyor.
Beklenenin ötesinde patlama yaparsa kalma ihtimali yükselecek.
DİĞER