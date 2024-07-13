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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da transferde gelecek isimler merak edilirken takımdan ayrılacak oyuncularda merak ediliyor. Yabancı oyuncu sayısını 12'ye düşürmesi gereken Sarı kırmızılı kulüpte flaş ayrılıklar yaşanabilir. Yeni sezon kadro planlamasını oluşturan Okan Buruk 5 ismin biletini kesti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 11:05
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Galatasaray'da gözler transfere çevrilirken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yabancı sıkıntısı var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcularla ilgili karar vermek için geri sayıma geçmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sene 12 yabancı hakkı tanınıyor olması nedeniyle bir çıkmaza girmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Muslera, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Mertens, Zaha, Ziyech, Icardi ve Batshuayi'nin yanı sıra takıma katılması beklenen 8 numara ve sağ bek transferiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımda 10 yabancının olması garanti gibi görünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

5 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Oliveira, Tete, Dubois, Ross ve Yusuf Demir gibi isimler ise kendisine yer bulamıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray bu isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki sağ bekin temposu beğenilmedi. Önümüzdeki günlerde yolların ayrılması sürpriz olmayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dubois'nın yeni sezonda kiralanması gündemde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

YUSUF SINIRA TAKILIYOR
LASK maçında dikkat çeken Yusuf Demir'in geleceği şekillenecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Yabancı sayılan 21 yaşındaki yıldızın kalması zor gözüküyor.

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