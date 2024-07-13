Haberler Galatasaray Dönüşte Florya'da!

Dönüşte Florya'da!

Sezonu yeni evinde açıp Florya’ya dönen Galatasaray, ikinci kamp sonrası da orada olacak Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği Kemerburgaz’ın sezon içinde devreye alınması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Dönüşte Florya'da!

Hazırlıklarını Avusturya kampıyla sürdüren Galatasaray'ın İstanbul'a dönüşte çalışacağı yer merak ediliyordu. Sarıkırmızılı ekibin gelecek planları netleşmeye başladı. 18 Temmuz'a kadar Geinberg bölgesinde olacak Aslan, 3 günlük iznin ardından 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde ikinci etap kampını yapacak. Daha sonra İstanbul'a gelecek Galatasaray, Kemerburgaz'da çalışmalar devam ettiği için Florya'yı kullanmaya devam edecek.

Kemerburgaz Tesisleri'nin tam olarak hazır hale gelmesi için çalışan yönetimin, takımın konforunu düşünerek bu kararı aldığı öğrenilirken; oyuncuların da durumdan memnun olduğu bildirildi. Çimin tamamen hazır hale gelmesi için süreye ihtiyaç duyulan Kemerburgaz Tesisleri'nde binanın iç tarafındaki eksikler de yavaş yavaş gideriliyor. Sarı-kırmızılılar, 2-3 ay içinde A Takıma tam kapasiteyle hizmet verecek yeni evine geçmeyi planlıyor

KULLANIM HAKKI VAR

Yönetimin geçtiğimiz hafta yetki aldığı Florya konusunda önümüzdeki günlerde komisyon kurulması bekleniyor. Daha sonra proje ile ilgili ihale gerçekleştirilecek. Bu süreçler henüz başlamadığı için Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'ni kullanım hakkı ve süresiyle ilgili bir problemi bulunmuyor.

SIRAYLA GELECEKLER

A Takımı 2-3 ay içerisinde Kemerburgaz'a geçirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda, daha sonra altyapı ve kadın futbol takımları yeni tesislere gelecek. 10 ay sürmesi beklenen projenin ikinci fazının ardından tüm takımlar Kemerburgaz'da çalışacak.

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