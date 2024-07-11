TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a dinamo! Menajeriyle temas kuruldu
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bir süredir gündeminde olan 8 numara transferi için temaslarını hızlandırdı. Yönetimin ilk sırasın yer alan oyuncu için menajeriyle temasa geçildi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Bunun için Aslan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takım, "pitbull" diye anılan unutulmaz futbolcusu Felipe Melo'dan sonra aynı lakabı taşıyan Wilfred Ndidi için girişimlerine hız verdi.
Cimbom, bonservisi elinde olan Nijeryalı ön liberonun menajeriyle tekrar masaya oturdu.
Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.
İspanyol kaynaklar, Ndidi'nin transferde öncelikli tercihinin Galatasaray olduğunu ve bu nedenle Sevilla'nın teklifini geri çevirdiğini kaydetti.
Yönetim, 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle hafta sonunda tekrar bir araya gelecek.
Teknik direktör Okan Buruk, Ndidi'yi kadroda görmeyi çok istiyor.
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