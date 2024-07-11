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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a dinamo! Menajeriyle temas kuruldu

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bir süredir gündeminde olan 8 numara transferi için temaslarını hızlandırdı. Yönetimin ilk sırasın yer alan oyuncu için menajeriyle temasa geçildi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a dinamo! Menajeriyle temas kuruldu

Galatasaray, Süper Lig'de geçmiş sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a dinamo! Menajeriyle temas kuruldu

Aynı zamanda Cimbom birçok rekora da ortak oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a dinamo! Menajeriyle temas kuruldu

Sarı-kırmızılı ekip başarılı geçen sezonun ardından tekrardan şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a dinamo! Menajeriyle temas kuruldu

Bunun için Aslan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a dinamo! Menajeriyle temas kuruldu

Sarı-kırmızılı takım, "pitbull" diye anılan unutulmaz futbolcusu Felipe Melo'dan sonra aynı lakabı taşıyan Wilfred Ndidi için girişimlerine hız verdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a dinamo! Menajeriyle temas kuruldu

Cimbom, bonservisi elinde olan Nijeryalı ön liberonun menajeriyle tekrar masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a dinamo! Menajeriyle temas kuruldu

Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a dinamo! Menajeriyle temas kuruldu

İspanyol kaynaklar, Ndidi'nin transferde öncelikli tercihinin Galatasaray olduğunu ve bu nedenle Sevilla'nın teklifini geri çevirdiğini kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a dinamo! Menajeriyle temas kuruldu

Yönetim, 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle hafta sonunda tekrar bir araya gelecek.

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