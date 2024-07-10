GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in alternatifi bulundu!

Everton'un ciddi şekilde ilgilendiği Kolombiyalı oyuncunun ayrılık ihtimali sarı-kırmızılı ekibi arayışa itti ve listedeki isim olan Nagalo için detaylar incelenmeye başladı.

Nagalo'nun adı daha önce hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor ile anılmıştı.