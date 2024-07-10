GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in alternatifi bulundu!
Stoper bölgesine takviye yapması beklenmeyen Galatasaray'da, Davinson Sanchez'e teklifler olması işi değiştirdi. Sarı-kırmızılılar bu gelişme sonrası oyuncunun alternatifini buldu ve oyuncu analizlerine başladı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Everton'un ciddi şekilde ilgilendiği Kolombiyalı oyuncunun ayrılık ihtimali sarı-kırmızılı ekibi arayışa itti ve listedeki isim olan Nagalo için detaylar incelenmeye başladı.
Nordsjaelland forması giyen 21 yaşındaki stoperin 7 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor.
Davinson'a 25 milyon euro'luk fiyat biçen Aslan istediği teklifi alırsa 2027'ye kadar sözleşmesi olan Nagalo için harekete geçecek.
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