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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in alternatifi bulundu!

Stoper bölgesine takviye yapması beklenmeyen Galatasaray'da, Davinson Sanchez'e teklifler olması işi değiştirdi. Sarı-kırmızılılar bu gelişme sonrası oyuncunun alternatifini buldu ve oyuncu analizlerine başladı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in alternatifi bulundu!

Stoper bölgesine takviye yapması beklenmeyen Galatasaray'da, Davinson Sanchez'e teklifler olması işi değiştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in alternatifi bulundu!

Everton'un ciddi şekilde ilgilendiği Kolombiyalı oyuncunun ayrılık ihtimali sarı-kırmızılı ekibi arayışa itti ve listedeki isim olan Nagalo için detaylar incelenmeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez'in alternatifi bulundu!

Nagalo'nun adı daha önce hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor ile anılmıştı.

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