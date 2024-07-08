Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu. Performansıyla büyük beğeni toplayan A Milli yıldız Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında yer alıyor. Birçok kulübün listesinde yer alan genç oyuncuya son olarak İngiliz devi Liverpool talip oldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 13:25
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

Süper Lig devi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sergilediği futbolla önemli takımların takibine girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken ve son olarak çeyrek finalde Hollanda'ya karşı müthiş oynayan yıldız futbolcunun talipleri artıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

VAN DIJK HAYRAN KALDI
Hollandalı yıldız futbolcu Virgil van Dijk, Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz'ın gösterdiği performansın ardından dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

"ELE AVUCA SIĞMAZ ŞEKİLDE KOŞUYORDU"
Barış Alper Yılmaz'ın ele avuca sığmaz bir oyuncu olduğunu belirten Virgil van Dijk, "İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık."

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

"Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu" diye konuşmuştu."

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusuna İngiliz devi Liverpool'un talip olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

İngiltere'den Manchester United, Tottenham ve Aston Villa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki forvet oyuncusunun Hollanda savunmasında forma giyen dünyaca ünlü isimler Virgil van Dijk ile Ake karşısında kurduğu üstünlük, kendisine hayran bırakılmasını sağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

Premier Lig'de Liverpool ve Manchester City forması giyen oyuncular karşısında ortaya konan üstün performans İngilizleri de şaşırttı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

Liverpool'un maçtan sonra sarı-kırmızılı oyuncu için hemen çalışma başlattığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

Barış Alper için 30 milyon euro bonservis belirleyen sarı-kırmızılı yönetimin özellikle Hollanda maçından sonra bu rakamın çok daha üzerinde bir satışa sıcak baktığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservis bedeli...

Barış Alper, 2023-24 sezonunu tüm kulvarlarda 70 maçla tamamlarken, 9 gol, 12 asistlik bir performans ortaya koydu.

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