TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için flaş karar!

Galatasaray ile başarılı bir sezonu geride bırakan Davinson Sanchez ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

ASLAN'DAN TEKLİFE RET Takvim'in haberine göre; güçlü bir kadro kurmak ve savunma hattına tartışmasız bir isim takviye etmek isteyen Merseyside ekibinin, G.Saray'a 18 milyon Euro önerdiği öğrenildi.