TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için flaş karar!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken takımdaki bazı yıldızların geleceği büyük merak konusu haline geldi. Cimbom'da son olarak yönetimden Davinson Sanchez için flaş karar geldi. İşte haberin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-Kırmızılılar ise 28 yaşındaki futbolcu için gelen teklifi reddetti.
Cimbom, Kolombiya ile Copa America'da performansını daha da yukarıya çıkaran Sanchez'i çok cazip bir teklif gelmemesi halinde satmayacak.
SAVUNMANIN KOMUTANI
Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda önemli bir yeri olan Davinson Sanchez'in Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.
Ayrıca, kulüp taraflı 1 yıl da kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.
2019 yılında 60 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Davinson Sanchez, bilindiği üzere daha önce İngiltere'de Tottenham Hotspur formasını giymişti.
Sanchez, geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayla 32 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 2 de asist katkısı sağladı.
DİĞER