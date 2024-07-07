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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken takımdaki bazı yıldızların geleceği büyük merak konusu haline geldi. Cimbom'da son olarak yönetimden Davinson Sanchez için flaş karar geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 16:40
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için flaş karar!

Galatasaray ile başarılı bir sezonu geride bırakan Davinson Sanchez ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için flaş karar!

Premier Lig ekibi Everton, Kolombiyalı stoper için Cimbom'a transfer teklifinde bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için flaş karar!

ASLAN'DAN TEKLİFE RET

Takvim'in haberine göre; güçlü bir kadro kurmak ve savunma hattına tartışmasız bir isim takviye etmek isteyen Merseyside ekibinin, G.Saray'a 18 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için flaş karar!

Sarı-Kırmızılılar ise 28 yaşındaki futbolcu için gelen teklifi reddetti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için flaş karar!

Cimbom, Kolombiya ile Copa America'da performansını daha da yukarıya çıkaran Sanchez'i çok cazip bir teklif gelmemesi halinde satmayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için flaş karar!

SAVUNMANIN KOMUTANI

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda önemli bir yeri olan Davinson Sanchez'in Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için flaş karar!

Ayrıca, kulüp taraflı 1 yıl da kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için flaş karar!

2019 yılında 60 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Davinson Sanchez, bilindiği üzere daha önce İngiltere'de Tottenham Hotspur formasını giymişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için flaş karar!

Sanchez, geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayla 32 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 2 de asist katkısı sağladı.

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