Haberler Galatasaray 5. yıldız hazırlıkları

5. yıldız hazırlıkları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan ilk antrenmanda takımı yalnız bırakmayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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5. yıldız hazırlıkları

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için açıklamalar yapan Başkan Özbek, "5. yıldız için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Transfer sezonundayız, nokta atışı hazırlıklarımız var. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray" dedi. Kemerburgaz'la alakalı da bilgiler veren Galatasaray Başkanı, "Daha önce camiamıza söz verdiğimiz gibi yeni sezonu Kemerburgaz'da açtık. Ufak tefek eksiklerimiz var, kamp dönüşünde her şey pırıl pırıl olacak ve bitmiş hale gelecek. Burada önemli olan Florya'nın hemen boşaltılması ve oradaki projemizin başlamasaydı. Amacımıza ulaştığımız için mutluyum" diye konuştu.

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