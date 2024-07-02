GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamamış ve yollar ayrılmıştı. Fransız basını, yıldız ismin yeni adresini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
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NDOMBELE NICE'LE ANLAŞTI!
Foot Mercato'nun haberine göre; G.Saray'da beklentileri karşılayamayan Ndombele'nin yeni adresi Nice oldu.
Fazla kiloları olan yıldız ismin özel program eşliğinde çalıştığı ve cazip tekliflere rağmen Nice'in projesinde yer almayı tercih ettiği haberin detaylarında yer aldı.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
Tanguy Ndombele, 28 Aralık 1996'da Fransa'nın Longjumeau kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Guingamp altyapısında başladı.
2014'te Amiens altyapısına transfer oldu ve 2 yıl sonra A takıma yükseldi. 2017 yazında Lyon 2 milyon Euro'ya kiraladı ve 1 yıl sonra ise 8 milyon Euro'ya bonservisini aldı.
Sadece 1 yıl sonra 62 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu. Sırasıyla kiralık olarak Lyon ve Napoli'de forma giydi.
2023 yazında 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Galatasaray'a kiralandı.
Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...
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