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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamamış ve yollar ayrılmıştı. Fransız basını, yıldız ismin yeni adresini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 11:55
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza...

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Tanguy Ndombele, sözleşmesinin bitmesinin ardından Tottenham'a geri dönmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza...

Fransız yıldızla devam etmek istemeyen İngiliz temsilcisi, oyuncuyla anlaşarak sözleşmesini feshetmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza...

Fransız basını, 27 yaşındaki orta sahanın yeni takımını duyurdu. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza...

NDOMBELE NICE'LE ANLAŞTI!

Foot Mercato'nun haberine göre; G.Saray'da beklentileri karşılayamayan Ndombele'nin yeni adresi Nice oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza...

Fazla kiloları olan yıldız ismin özel program eşliğinde çalıştığı ve cazip tekliflere rağmen Nice'in projesinde yer almayı tercih ettiği haberin detaylarında yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza...

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Tanguy Ndombele, 28 Aralık 1996'da Fransa'nın Longjumeau kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Guingamp altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza...

2014'te Amiens altyapısına transfer oldu ve 2 yıl sonra A takıma yükseldi. 2017 yazında Lyon 2 milyon Euro'ya kiraladı ve 1 yıl sonra ise 8 milyon Euro'ya bonservisini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza...

Sadece 1 yıl sonra 62 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu. Sırasıyla kiralık olarak Lyon ve Napoli'de forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza...

2023 yazında 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Galatasaray'a kiralandı.

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