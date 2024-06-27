3 Temmuz’da Kemerburgaz’da

Galatasaray'da Divan Kurulu Haziran ayı Olağan Toplantısı dün gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. 3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarının Kemerburgaz'da başlayacağını vurgulayan Özbek'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

G.Saray'ın kendi imkanlarıyla yapmakta olduğu 2 inşaatı var. Biri Mecidiyeköy'deki rezidans biri de Kemerburgaz'daki yerleşke. Bu iki projeyi de Galatasaray kendi imkanlarıyla sürdürüyor. İnşallah 3 Temmuz'da futbol sezonunu yeni tesislerimizde açacağız. Bunun birinci fazı bitmiş durumda. 3 Temmuz'da orada hep beraber yeni sezona merhaba diyeceğiz.

Florya arazisini sahiplenirken 1 milyar 85 milyon TL'lik bir ödeme yapılmak suretiyle kazanıldı. Bu krediyi oluştururken şahsi kefaletimi istediler ve bunu da verdim. Çünkü ne şekilde ödeyeceğimiz belliydi. 18 aylık bir krediydi ve kısa sürede bu krediyi Mecidiyeköy'de yaptığımız rezidans projesiyle ödedik. Şu anda 63 dönümlük bir arazinin geliştirilmesi söz konusu.

Aslantepe Vadisi projesinde planladığımız bir kapalı basketbol salonu, yaklaşık 10-15 bin kapasiteye sahip. Hem bazı etkinliklere hizmet edecek hem de basketbolcularımızın burada antrenman ve maç oynamalarına hizmet edecek bir tesis. Salonların yapımı için bir imar planı hazırladık.

Yetki istediğimiz maddelerin başında Galatasaray Adası geliyor. Bildiğiniz gibi bir önceki dönemde adayı kısmi olarak hizmete açtık. Geçtiğimiz 2 sene boyunca da üyelerimize iyi hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Adanın tamamını bitiremedik. Burada yapılması gereken en önemli husus, imar durumu çerçevesinde bir ruhsata bağlamak. Ruhsat sürecimiz devam ediyor. Bütün çalışmaları sahip olduğumuz imar durumu çerçevesinde yapıyoruz.

'SPORTİF BAŞARI KAÇINILMAZ'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktardı. Özbek, "Biz 2025 için 25. şampiyonluk, 5. yıldızı hedefimize koyduk. Bunun için çok sıkı çalışıyoruz. Fakat kısa vadede Bankalar Birliği'nden çıkmak, ödediğimiz bu faizden kurtulmak bütün bunlardan daha önemli. Orta vadede kastettiğim ise tesisleşme. Eğer Galatasaray altyapısına önem vermek suretiyle, eğer Galatasaray başarı çizgisini daha yukarılara çekmek istiyorsa tesisleşmesini ihmal etmemesi lazım. Aslantepe Vadisi projesinde anlattığım hususlar bizim için elzem ve olmazsa olmaz hususlardır. Uzun vadede ise bütün bunları yaptıktan sonra sürdürülebilir bir sportif başarı kaçınılmazdır" dedi.