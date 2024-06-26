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Bırakın gideyim!

Zaniolo İtalyan basınına konuştu. "Serie A’ya dönmek istiyorum. Menajerime söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Bırakın gideyim!

Kariyerine İtalya'da devam etmek isteyen Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına bu isteğini yineledi. La Gazzetta dello Sport'a konuşan yıldız oyuncu, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" ifadelerini kullandı.

İKİ TALİBİ VAR

Atalanta ve Fiorentina'yla görüşmeleri sürdüren 24 yaşındaki oyuncu için şu ana kadar gelen teklifler tatmin edici düzeyde değil. Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonu şartını iki kulüp de karşılaşamadı. 20 milyon euro'yu bulan ve şartlı satın alma opsiyonu içeren teklif sunan Atalanta transferde bir adım önde. Fakat Fiorentina da her an yeni teklifle gelebilir.

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