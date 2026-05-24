Arsenal'ın yıldızı Galatasaray'a önerildi! Okan Buruk'tan transfere onay
Galatasaray'da transferde gündem yine çok konuşulacak bir yıldız… Sarı-Kırmızılılar'ın gizli operasyonunda bu kez rota Premier Lig'e çevrildi. Menajer George Gardi'nin, Arsenal'den ayrılma ihtimali bulunan yıldız futbolcuyu Okan Buruk'a önerdiği, tecrübeli hocanın ise bu isme sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 09:58
Takvim'de yer alan habere göre, Belçikalı futbolcuyu takımında görmek isteyen deneyimli teknik adamın da Gardi'ye "Trossard'ı kim istemez" şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor.
Buruk'un onayının ardından İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son senesine giren Trossard için ilerleyen günlerde bir hamle yapılması bekleniyor.
Bu sezon 49 maçta forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu 8 gol atarken 10 da asist yaptı.
