Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Haberleri

Galatasaray'ın en istikrarlısı Abdülkerim Bardakcı oldu!

26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu Abdülkerim Bardakcı oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 11:19
Galatasaray'ın en istikrarlısı Abdülkerim Bardakcı oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu Abdülkerim Bardakcı oldu.

Süper Lig'de sezonu 24 galibiyet, beşer beraberlik ve mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılılar, 77 puan topladı. Galatasaray, böylece en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste 4, toplamda ise 26. kez mutlu sona ulaşan kadroda 33 farklı futbolcu Süper Lig'de forma giydi. Bu oyuncular arasında en fazla süreyi 2 bin 455 dakikayla milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı aldı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere toplamda 30 lig maçında oynadı.

Abdülkerim Bardakcı'yı bu alanda 2 bin 425 dakikayla Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez takip etti. Macar oyuncu Roland Sallai ise 2 bin 354 dakikayla en fazla süre alan üçüncü isim oldu.

İLK 10'DA 4 TÜRK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa taşıdığı takımında birçok Türk futbolcuya da uzun süreler verdi.

Buruk'un ligde en fazla süre tanıdığı ilk 10 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı.

Abdülkerim Bardakcı'nın 2 bin 455 dakikayla ilk sırada bulunduğu listede Barış Alper Yılmaz, 2 bin 318 dakikayla dördüncü, Uğurcan Çakır 2 bin 250 dakikayla altıncı ve Yunus Akgün de 1824 dakikayla dokuzuncu sırada yer aldı.

YAŞ ORTALAMASI 26

Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 26,1 oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi İlkay Gündoğan (35) oldu. Tecrübeli oyuncuyu bu alanda Günay Güvenç (34) ve Arjantinli Mauro Icardi (33) takip etti.

En genç oyuncular ise 17 yaşındaki Ada Yüzgeç, 18 yaşındaki Can Armando Güner ve 19 yaşındaki Renato Nhaga oldu.

PERFORMANS

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların performansı şöyle:

