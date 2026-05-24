Ziraat Türkiye Kupası
Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi Trabzonspor'un kasasını doldurdu!

Hull City'nin Middlesbrough'u mağlup ederek Premier Lig'e yükselmesi sonrası Trabzonspor'u ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 2024 yılında Trabzonspor'dan Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesindeki o madde devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 10:38
İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenen Hull City, Premier Lig'e yükseldi. Sabah'ın haberine göre İngiliz ekibi, bu başarısının ardından Abdülkadir Ömür transferi sebebiyle Trabzonspor'a 2.5 milyon euro ödeyecek.

Hull City, Şubat 2024'te Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü 5 milyon euro bonservis ve Premier Lig'e yükselmesi halinde 2.5 milyon euro ödeme ile kadrosuna katmıştı.

Hull City, Abdülkadir Ömür'ü daha sonra Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor'a kiralık göndermişti.

