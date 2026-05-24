Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi Trabzonspor'un kasasını doldurdu!

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenen Hull City, Premier Lig'e yükseldi. Sabah'ın haberine göre İngiliz ekibi, bu başarısının ardından Abdülkadir Ömür transferi sebebiyle Trabzonspor'a 2.5 milyon euro ödeyecek.

Hull City, Şubat 2024'te Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü 5 milyon euro bonservis ve Premier Lig'e yükselmesi halinde 2.5 milyon euro ödeme ile kadrosuna katmıştı.

Hull City, Abdülkadir Ömür'ü daha sonra Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor'a kiralık göndermişti.