Leao'dan flaş hareket! Galatasaray'dan o ismi takibe aldı
İsmi bir süredir transfer iddialarında Galatasaray ile anılan Rafael Leao, sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bir harekete imza attı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 09:50
İsmi Galatasaray ile anılan Milan'ın yıldızı Rafael Leao, heyecanlandıran bir harekete imzasını attı.
Leao, kendisine ait sosyal medya hesabından Galatasaray'ın genç yeteneği Renato Nhaga'yı takibe aldı.
Portekizli yıldızın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı ve transfer söylentilerini yukarıya çıkardı.
Transfermarkt verilerine göre Rafael Leao'nun piyasa değeri 65 milyon Euro.
Leao'nun Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Portekizli futbolcu bu sezon Milan formasını 30 maçta giyerken takımına 10 gol 3 asistlik katkı sağladı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.