TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı

Orta saha transferi için çalışan Galatasaray'da yeni bir isim daha ortaya çıktı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, Real Betis'e 18 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptı ama İspanyol kulübü bu teklifi kabul etmediğini iletti.