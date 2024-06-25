Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı

Yeni transferlerini hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ndombele ve Sergio Oliveira ile devam etmeme kararı alan sarı kırmızılı yönetim ABD'li orta saha oyuncusuna kancayı taktı. İşte Galatasaray'ın yıldız oyuncu için teklif ettiği rakam... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı

Hazırlık kampına transferlerini yetiştirmek isteyen sarı kırmızılılar Michy Batshuayi'den sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı

Sarı kırmızılı kurmaylar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Ndombele ve Sergio Oliveira'nın alternatiflerini aramaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı

Orta saha transferi için çalışan Galatasaray'da yeni bir isim daha ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı

Sarı-kırmızılılar, Real Betis forması giyen 22 yaşındaki ABD'li Johnny Cardoso'yu renklerine bağlamak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, Real Betis'e 18 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptı ama İspanyol kulübü bu teklifi kabul etmediğini iletti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı

Real Betis, Cardoso'nun 25 milyon euro aşağısı bir ücrete takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı

İtalyan asıllı ABD'li orta saha, geçtiğimiz sezonun devre arasında İnternacional'dan Real Betis'e 6 milyon euro'ya transfer olurken; 19 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı

Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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