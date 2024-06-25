TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Johnny Cardoso yanıtı! İşte İspanyolların kararı
Yeni transferlerini hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ndombele ve Sergio Oliveira ile devam etmeme kararı alan sarı kırmızılı yönetim ABD'li orta saha oyuncusuna kancayı taktı. İşte Galatasaray'ın yıldız oyuncu için teklif ettiği rakam... | GS SPOR HABERLERİ
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Orta saha transferi için çalışan Galatasaray'da yeni bir isim daha ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Real Betis forması giyen 22 yaşındaki ABD'li Johnny Cardoso'yu renklerine bağlamak için harekete geçti.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, Real Betis'e 18 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptı ama İspanyol kulübü bu teklifi kabul etmediğini iletti.
Real Betis, Cardoso'nun 25 milyon euro aşağısı bir ücrete takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.
İtalyan asıllı ABD'li orta saha, geçtiğimiz sezonun devre arasında İnternacional'dan Real Betis'e 6 milyon euro'ya transfer olurken; 19 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynamıştı.
Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
TARİHE GEÇECEK!
Johnny Cardoso'nun Galatasaray'a 18 milyon Euro bedelle transfer olması halinde en yüksek bonservis ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek.
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