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Galatasaray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak?

Son dakika spor haberi: Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Sergio Oliveira sıkıntısı yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Portekizli oyuncuyla yola devam edilmek istenmiyor. Satış listesine konan deneyimli orta saha için teklif gelmemesi yönetimi düşündürüyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 15:43
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Galatasaray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak?

Galatasaray'da gözden düşen Sergio Oliveira, Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almıyor.

Galatasaray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak?

Geride bıraktığımız sezonda performansıyla bekleneni veremeyen Portekizli futbolcu gözden düştü.

Galatasaray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak?

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki oyuncu için takım arayışlarına devam ediyor.

Galatasaray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak?

TEKLİF GELMEDİ!
2026'ya kadar kontratı bulunan Oliveira'ya Arabistan'dan ilgi olduğu söylense de şu ana kadar gelen bir teklif yok.

Galatasaray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak?

Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Portekizli oyuncuyla ilgili çözüm aranıyor.

Galatasaray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak?

Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Portekizli futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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