Galatasaray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak?
Son dakika spor haberi: Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Sergio Oliveira sıkıntısı yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Portekizli oyuncuyla yola devam edilmek istenmiyor. Satış listesine konan deneyimli orta saha için teklif gelmemesi yönetimi düşündürüyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 15:43
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TEKLİF GELMEDİ!
2026'ya kadar kontratı bulunan Oliveira'ya Arabistan'dan ilgi olduğu söylense de şu ana kadar gelen bir teklif yok.
Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Portekizli oyuncuyla ilgili çözüm aranıyor.
Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Portekizli futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Oliveira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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