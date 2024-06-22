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Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray, ilk olarak Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı. Hücum rotasyonunu Belçikalı golcüyle sağlama alan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha bölgesine çevrildi. Lucas Torreira'nın yanına nokta atışı bir takviye yapmayı planlayan Cimbom, aradığı ismi İngiliz devi Manchester United'da buldu. Yıldız futbolcu için ödenecek bonservis bedelinin 15 milyn euro olduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 12:42
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Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

Transferde gaza basan Galatasaray, bombaları birer birer patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.

Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Cimbom, sağ bek, orta saha ve santrfor mevkilerine öncelik verdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

Icardi'ye alternatif arayışındaki Aslan, Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

Belçikalı golcüyle 3 yıllık el sıkışan yönetim, transferi 1 Temmuz'da duyurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

Sağ bek bölgesi için Wan-Bissaka ve Assignon isimleri üzerine yoğunlaşan Galatasaray, orta saha bölgesine flaş bir hamlede bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

MANU'NUN YILDIZI CİMBOM'A!
Batshuayi transferini bitiren Cimbom, ikinci takviyesini İngiltere Premier Lig'den yapmak için geri sayıma geçti.

Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın 27 yaşındaki İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

Aslan, yıldız futbolcunun transfer görüşmelerinde önemli mesafe kaydetti.

Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

Sarı kırmızılılarda oynamaya sıcak bakan McTominay'ın menajeriyle yapılacak görüşmelerde anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

Piyasa değeri 37 milyon Euro olan McTominay'ın bonservisi konusunda Manchester United yönetiminin de kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO!
İngiliz kulübün kadroda düşünmediği futbolcusunu 15 milyon Euro'ya satabileceği ifade edildi.

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