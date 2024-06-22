Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro

Icardi'ye alternatif arayışındaki Aslan, Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

Sağ bek bölgesi için Wan-Bissaka ve Assignon isimleri üzerine yoğunlaşan Galatasaray, orta saha bölgesine flaş bir hamlede bulundu.