Galatasaray'ın yeni transferi Manchester United'dan! Bonservisi 15 milyon euro
Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray, ilk olarak Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı. Hücum rotasyonunu Belçikalı golcüyle sağlama alan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha bölgesine çevrildi. Lucas Torreira'nın yanına nokta atışı bir takviye yapmayı planlayan Cimbom, aradığı ismi İngiliz devi Manchester United'da buldu. Yıldız futbolcu için ödenecek bonservis bedelinin 15 milyn euro olduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
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Icardi'ye alternatif arayışındaki Aslan, Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.
Belçikalı golcüyle 3 yıllık el sıkışan yönetim, transferi 1 Temmuz'da duyurmaya hazırlanıyor.
Sağ bek bölgesi için Wan-Bissaka ve Assignon isimleri üzerine yoğunlaşan Galatasaray, orta saha bölgesine flaş bir hamlede bulundu.
MANU'NUN YILDIZI CİMBOM'A!
Batshuayi transferini bitiren Cimbom, ikinci takviyesini İngiltere Premier Lig'den yapmak için geri sayıma geçti.
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın 27 yaşındaki İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.
Aslan, yıldız futbolcunun transfer görüşmelerinde önemli mesafe kaydetti.
Sarı kırmızılılarda oynamaya sıcak bakan McTominay'ın menajeriyle yapılacak görüşmelerde anlaşmanın sağlanması bekleniyor.
Piyasa değeri 37 milyon Euro olan McTominay'ın bonservisi konusunda Manchester United yönetiminin de kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO!
İngiliz kulübün kadroda düşünmediği futbolcusunu 15 milyon Euro'ya satabileceği ifade edildi.
Galatasaray ile McTominay'ın menajeri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanması halinde 27 yaşındaki başarılı İskoç orta saha oyuncusu Euro 2024 sonrasında İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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